Elazığ'da yapılan depreme dayanıklı okullarda çocuk sesleri yankılanıyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılanların yerine inşa ettirilen 12 ve güçlendirme yapılan 27 okulda öğrenciler güvenle eğitim öğretimlerini sürdürüyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan 22 okulun yerine kentin farklı mahallelerinde devlet ve hayırseverler tarafından 40 okulun inşası için çalışma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen çalışmalarla 40 okuldan 12'sinin inşası tamamlandı, 27 okulda ise güçlendirme yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçen sene çevrim içi eğitim gören öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılında açılan okullarına kavuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine, 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem ve sonrasındaki sarsıntıların etkisiyle ağır hasar gördüğü için yıkılan ve yerine yenisi yapılan okulları teslim almaya başladıklarını söyledi.

Yeni okulların her anlamda donanımlı yapıldığını dile getiren Gürtürk, "Yaklaşık 11 bin öğrencimiz yeni okullarımızda eğitimlerini sürdürüyor. Yeni açılan okullarımız, atölyeleri, kütüphaneleri, konforlu yapısıyla öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bu süreçte devletimiz tüm gücüyle varlığını her anlamda hissettirmiştir. Yeni yapılan okullarımızda da çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleri ve mutluluğu bizlere huzur ve güven vermekte." ifadelerini kullandı.

- "Özel okuldan farkı yok"

Öğrencilerden Melike Begüm Aksoy, depremde okullarının yıkılmasından dolayı üzüldüklerini anlattı.

Yeni okullarına kavuştukları için mutlu olduklarını belirten Aksoy, "Yeni okulumuzu çok seviyoruz. Koridorlarımız büyük, bahçemizde parklar var. Bu okulda derslerimiz çok eğlenceli geçiyor. Hobi odamız var. Etkinliklerimizi orada yapıyoruz. Çok amaçlı salonumuzda tiyatro yapıyoruz. Uzun süre okula gelemediğimiz için okulumuzu çok özledik. Şimdi okulumuzda olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Muhammet Asaf Balcı, okulları yıkıldığı için başka okullarda misafir öğrenci olarak eğitim gördüklerini ifade etti.

Yeni okullarına kavuştuklarını anlatan Balcı, "Okulumuz sağlam olduğu için rahat ve kendimizi güvende hissediyoruz. Okulumuzun her şeyi yeni. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Okulu yapanlardan Allah razı olsun. Çok konforlu, çok güzel bir okul yapmışlar." dedi.

Öykü Bera Tekocak, yeni okul binasını çok beğendiklerini dile getirerek, "Okulumuzun özel okuldan farkı yok. Her şey çok güzel. Bu okulda umarım daha iyi başarılara ulaşırız." diye konuştu.

Alim Duhan Özden ise sınıfların çok güzel olduğunu, dışarda da oyun alanlarının bulunduğunu belirtti.

Bahar Irmak Akdağ da okullarında her türlü imkana sahip olduklarını kaydetti.

