YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da yetiştirilen alabalık ve Türk somonu, lezzetiyle 30 ülkeden talep görüyor

Elazığ'da yetiştirilen alabalık ve Türk somonu, lezzetiyle 30 ülkeden talep görüyor

03.07.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keban ilçesinde Fırat Nehri'nde balık üreten tesis, her yıl ortalama 10 bin ton alabalık ve somonu fileto, taze ve donuk olarak işleyip yurt dışına ihraç ediyor - Balık işleme tesisi müdürü Deniz Erden: - "Keban ilçesinde ürettiğimiz ürünler dünya çapında çok fazla talep görüyor, balıklarımız çok beğeniliyor"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN / PİRHASAN DOĞAN - Türkiye'de alabalık üretiminde ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen Türk somonu ve alabalık, ihraç edildiği 30 ülkede lezzetiyle talep görüyor.

Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki modern çiftliklerde alabalık üretimi gerçekleştiren tesis, her yıl ortalama 10 bin ton alabalık ve somonu bünyesindeki balık işleme tesisinde fileto, iç alma, taze ve donuk olarak işleyip yurt dışına ihraç ediyor.

Bu yılın ilk 6 ayında 10 bin ton alabalık ve somon üretimi yapan firma, işlenmiş 3 bin ton Türk somonu ile 2 bin ton alabalığı başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere ABD, Japonya, Kanada, Vietnam gibi ülkelere ihraç etti.

- "Türk somunun lezzeti ve kalitesiyle ihracat ağı genişliyor"

Balık işleme tesisi müdürü Deniz Erden, AA muhabirine, Fırat Nehri'nin, su kalitesi, soğukluğu, oksijen miktarı ve debisinden dolayı son derece kaliteli ve lezzetli alabalık ve somon yetiştirilmesine imkan sağladığını belirtti.

Lezzeti ve kalitesinden dolayı özellikle Türk somonunun her geçen yıl ihracat ağını daha da genişlettiğini ve bugüne kadar işlenmiş olarak ihracat yaptıkları 30 ülkeden yoğun talep aldıklarını ifade eden Erden, "Keban ilçesinde ürettiğimiz ürünler dünya çapında çok fazla talep görüyor, balıklarımız çok beğeniliyor. Özellikle Türk somonu siparişlerine yetişemiyoruz." dedi.

Somonların yurt dışındaki üst sınıf market zincirlerinde satışa sunulduğunu ve direk tüketiciye ulaştığını aktaran Erden, ABD, Japonya, Kanada, Avrupa ve Rusya'da ciddi bir talep artışının olduğunu kaydetti.

- "Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Üretimlerinin tamamının ihraç edildiğini, bu sayede ekonomiye katkı sağladıklarını aktaran Erden, "Ürünlerimizin tamamını ihraç ettiğimiz için 450 çalışanımızın maaşlarını dolayısıyla dünya ülkeleri ödüyor. Burada alabalık ve somon iç alma, fileto, taze ve donuk olarak üretim yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 11 bin ton alabalık ve somon işledik, bu balıkların yaklaşık 4 bin tonunu ihraç ettik. Bu yıl ilk 6 ayda 10 bin ton alabalık ve somon işleyerek bunun da 3 bin tonunu somon ve 2 bin tonu porsiyon alabalık olarak ihraç ettik. Şu anda yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alabalık çiftlikleri sorumlusu su ürünleri mühendisi İbrahim Özel ise dünya genelinde Türk somonuna olan talep artışından dolayı üretimlerine bu yönde ağırlık verdiklerini bildirdi.

Özel, yıl sonuna kadar 15 bin ton somon ve alabalık yetiştirip bunları işleme tesisinde işleyerek yurt dışına ihraç etmeyi hedeflediklerini, bu yıl kuraklıktan dolayı bazı sıkıntılar da yaşadıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanlandıran açıklama! Tarih verdiHeyecanlandıran açıklama! Tarih verdi
Hava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyorHava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyor
Elazığ'da düğün minibüsü park halindeki kamyona çarptı: 3 ölü, 12 yaralıElazığ'da düğün minibüsü park halindeki kamyona çarptı: 3 ölü, 12 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:06
Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:40

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cumartesi

Çelik Eczanesi
Merkez
Gülenyüz Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Selmanoğlu Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.