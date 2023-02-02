Elazığ’daki kayıp kuzenler olayında şafak operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, bir ay önce 21 yaşındaki N.N.Y.’yi kaçırmasının ardından ikili evlendi. Olay sonrası Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşanmaya başlandı. Mustafa Yılmaz, bir haftayı aşkın bir süre önce ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz’ın kaybolmasının ardından kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayıplara karıştı. Oğlunun kaçırıldığını iddia eden baba Mahir Yılmaz’ın ifadelerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kovancılar ilçesi Sürekli köyünde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyona Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Elazığ Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Operasyonda aralarında kayınbabanın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda tüfek ve dijital materyallere el konuldu.

