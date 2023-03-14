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Elazığ’daki kayıp kuzenlerden 50 gündür haber yok

14.03.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz ve kuzeni Onur Yılmaz’ın kaybolması olayına ilişkin sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan 12 kişiden 5’i tutuklanmıştı.

Elazığ’daki kayıp kuzenlerden 50 gündür haber yok

Kuzenlerden 50 gündür haber alınamazken Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 21 yaşındaki N.N.Y.’yi kaçırmasının ardından ikili evlendi. Olay sonrası Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşanmaya başlandı. Ardından Mustafa Yılmaz, 22 Ocak Pazar günü ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz’ın kaybolmasının ardından kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayıplara karıştı. Ailenin ifadelerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gecen ay operasyon düzenlendi. Kovancılar ilçesi Sürekli köyünde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kayınbabanın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış ve 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kuzenlerden 50 gündür haber alınmazken Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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