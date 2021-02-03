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Elazığ'daki silahlı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

03.02.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Elazığ'daki silahlı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Elazığ'daki silahlı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta aralarında borç meselesinden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Fatih K'nin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan E.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zırhlı araç ile yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte dün akşam Nailbey Mahallesi'nde aralarında borç meselesinden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Fatih K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili E.Ç. gözaltına alınmıştı.

Elazığ'daki silahlı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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