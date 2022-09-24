Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik önceki gün yaptığı çalışmada gözaltına alınan M.D. (34), M.K. (18) ve A.U.K'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 19,35 gram kubar esrar, 3,76 gram toz esrar ve 0,23 gram plaka esrar ele geçirilmişti.



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