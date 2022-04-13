Elazığ'ın 394 yıllık "Doğu Çınarı" özenle korunuyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da heybetli görünümüyle zamana meydan okuyan 394 yaşındaki "Doğu Çınarı", periyodik kontrol, bakım ve rehabilitasyon çalışmalarıyla korunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün girişimleriyle Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından kent genelinde çınar, meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan 29 anıt tescillenerek koruma altına alındı.

Asırlık ömürlerinden dolayı bulunduğu bölgenin yaşayan tarihi olarak bilinen anıt ağaçlar, toplumda geçmişe bağlılığı artırıyor, doğa sevgisi ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlıyor.

Bu anıt ağaçlardan merkez Sugözü Mahallesi'nde bulunan 394 yıllık "Doğu Çınarı", doğal güzelliği, devasa boyutu ve gökyüzüne uzanan ihtişamlı görüntüsüyle doğaseverlerden ilgi görüyor.

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Jeoloji Yüksek Mühendisi Güldal Aygen, AA muhabirine, geçmişte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumluluğundaki anıt ağaçların 2011'den sonra kurumlarının sorumluluk alanına girdiğini belirtti.

Kurum olarak müracaatları alınan ya da yeni tespit edilen anıt ağaçları değerlendirip, bunların tescillenmesi için hazırladıkları dosyayı Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunduklarını kaydeden Aygen, 2011'de 14 olan anıt ağaç sayısının şube müdürlüğünün yoğun çalışmalarıyla 29 olduğunu bildirdi.

Aygen, "İlimizdeki anıt ağaçları tescil ederken öncelikle çevresindeki diğer ağaçlara göre boyut, tarih, kültürel mistik ve folklorik olarak diğer ağaçlardan öne çıkan özellikleriyle tescil ediyoruz." dedi.

Kentte yer alan anıt ağaçlarının her birinin kendine has heybetli görünümü, yaşı, boyutları ya da hakkında anlatılan hikayelerle dikkati çektiğini aktaran Aygen, Doğu Çınarı'nın gökyüzüne uzanan ihtişamlı görünümü ve doğal güzelliğiyle hem kültürel hem de turizm anlamında bulunduğu bölgeye değer kattığını dile getirdi.

Aygen, ağacın gövde çapının 229 santimetre, tepe çapının da 18,35 metre olduğunu bildirerek, "Çınarımızın genel durumu çok iyi, dallanması, gövde ve tepe çapıyla göze hitap etmektedir. Yıllara meydan okuyan çınarımız görünümü ve fiziksel özellikleriyle insanların ilgisini çekiyor. Bu anıt ağacımızı gelecek nesillerin de görmesi için özel bakımla koruma altına aldık." ifadelerini kullandı.

- "Mevsimsel olarak kontrollerini gerçekleştiriyoruz"

Toplumun ortak mirası olan anıt ağaçları korumak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce iki yıl önce genel bir çalışma başlatıldığına değinen Aygen, şunları kaydetti:

"2020'de Elazığ ve çevresindeki bütün anıt ağaçlar Bakanlığımızın bir firmaya ihale etmesiyle bakım, koruma ve rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Doğu Çınarımız da bu ağaçlardan biri. Bu anıt ağacımızda macunlama, budama, budanan kısımlar ve iç kovukta katranlama, gövdedeki kovukların dolgu malzemesiyle kapatılması ve dallarının demirle desteklenmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ağaçların künyesi yaptırıldı. Yeni nesillere aktarılması için elimizden geleni yapmaktayız. Bunların yıl içerisinde mevsimsel olarak kontrollerini de gerçekleştiriyoruz."

Aygen, anıt ağaçların bakım ve budama işlerinde Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünden de destek aldıklarına işaret ederek, gölgesinde dinlenilen, insanlar için buluşma noktası ya da şairlere ve bestekarlara ilham kaynağı olan anıt ağaçların korunması için yöre halkının da duyarlılık göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

