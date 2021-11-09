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Evdeki malzemelerle yapmak mümkün! Elazığ'ın dillere destan taş ekmeği tatlısı

09.11.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ, Harput mutfak kültürüne mahsus, birbirinden lezzetli yemekleriyle ünlüdür. Ama aynı zamanda Elazığ mutfak kültüründe Anadolu mutfağının kendine özgü yemeklerini de görebilirsiniz. 150'yi aşkın yemek türüne sahip Elazığ mutfağı, günümüze kadar geleneksel tatlarını kaybetmeden hayatta kaldı. Bu lezzetlerden biri de meşhur taş ekmeği! Gelin, nasıl yapıldığına birlikte bakalım.

Evdeki malzemelerle yapmak mümkün! Elazığ'ın dillere destan taş ekmeği tatlısı

Geçmişten bugüne misafir sofralarının vazgeçilmezi olan taş ekmeği, Elazığ mutfağının geleneksel özelliklerini taşıyan ve yöresel ismini korumayı başarmış lezzetli bir tatlı. Özellikle şerbetli tatlıları sevenlerin hayır diyemeyeceği bir lezzet olan taş ekmeği; ısıtılmış bir taş üzerinde pişirilen incecik hamurun, çekilmiş ceviz ile buluşması sayesinde unutulmaz bir lezzet şölenine dönüşüyor. Günümüzde özel taş yerine mermer taşlar ya da döküm tavalarla da pişirilebilen bu şerbetli tatlıyı evinizde sürekli olan malzemelerle hazırlayabilir ve misafirlerinize geleneksel bir lezzet sunabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay olan taş ekmeği tarifine gelin, hep birlikte göz atalım.

TAŞ EKMEĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 2.5 su bardağı un

  • 2 su bardağı süt

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • 3 su bardağı su

  • 1 çay bardağı karbonat

  • 2 yumurta

  • 2 su bardağı çekilmiş ceviz

ŞERBETİ İÇİN

  • 3 bardak şeker

  • 3 bardak su

  • Limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • Şerbet için su ve şekeri küçük bir tencereye alarak kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyerek 10 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

  • Hamuru için malzemeleri derin bir kaba alarak krep hamuru kıvamı alana kadar mikser yardımıyla karıştırın. Döküm tavayı kızdırarak hamuru krep inceliğinde pişirin.

  • Cevizi robottan geçirin ve ince bir kıvama getirin.

  • Hazırladığınız taş ekmeği hamurlarından 2 tanesini yuvarlak bir tepsiye üst üste koyun. Üzerine çekilmiş ceviz içinden dökün. Ceviz üzerine tekrar 2 tane taş ekmeği hamuru koyun. Bu şekilde tüm hamurlar bitene kadar kat kat olacak şekilde tepsiye dizin.

  • Dizme işlemi bittikten sonra hamuru üçgen dilimler şeklinde kesin.

  • Şerbetini dökerek üzerini ceviz içiyle süsleyin.

  • Şerbetin ılık, taş ekmeklerinin ise soğuk olmasına dikkat edin.

  • Taş ekmeğiniz hazır. Dilerseniz üzerine kaymak koyarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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