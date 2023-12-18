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Elazığlı girişimcinin ürettiği lavanta fideleri 7 ülkede bahçeleri süslüyor

18.12.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da yaşayan Fuat Ülger'in 12 dönüm alanda sipariş usulü ürettiği fideler, 7 ülkede bahçeleri renklendiriyor.

Jeoloji mühendisi olan ve belediyede görev yapan Ülger, 6 yıl önce Ataşehir Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde rengini ve kokusunu çok sevdiği için bir dönüm alanda hobi amaçlı lavanta üretimine başladı.

Zamanla bu üretimi profesyonel olarak sürdürmeye karar veren ve arazi kiralayan Ülger, bir yılda sipariş üzerine 7 milyon lavanta fidesi üretti.

Araştırmalar yapıp fide üretimi konusunda kendisini geliştiren Ülger, fide sattığı müşterilerine, dikim, bakım ve hasat gibi konularda da teknik destek sunuyor.

Yetiştirdiği lavanta fidelerini Türkiye'nin 7 bölgesinin yanı sıra Sırbistan, Almanya, Fransa, Bulgaristan, İran ve Suudi Arabistan'a da gönderen Ülger, arazisinde yabani otla mücadele, çapalama ve hasat için 70 kişiye istihdam sunuyor.

- "Lavanta üretiminde uzmanlaşmış olduk"

Fuat Ülger, AA muhabirine, kentte lavanta fidesi üretimini 6 yılda iyi bir noktaya taşıdığını söyledi.

Arpa, buğday, pancar, mısır gibi geleneksel ürünlere ihtiyaç olduğunu ancak üretimde yeni kapıları da aralamak gerektiğine inandığını belirten Ülger, "Elazığ'da ilk kez lavanta üretimine ben başladım. 6 yıl önce lavanta üretimine başladığımız zaman Elazığ'da lavanta fidesi dikili hiçbir yer yoktu. Bizle birlikte bu sayı yaklaşık 1000 dönüme ulaştı. Şu anda 60'a yakın üreticimiz var. Elazığ'ın 60 farklı noktasında lavanta üretimi yapılıyor. Elazığ'ı lavanta anlamında söz sahibi bir konumuna getirdik. Bu ürün çok duyulan bir ürün değildi. Su, ilaç, gübre ihtiyacı olmayan tıbbi aromatik bitkilere yönelmek istedik. Tıbbi aromatik bitkilerin en başında gelen lavantaya ağırlık verdik. Lavanta üretiminde adeta uzmanlaşmış olduk." diye konuştu.

"SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİM YAPIYORUZ"

Lavanta üretimi yapmak isteyen herkese yardımcı olduklarını anlatan Ülger, fide sattığı müşterilerine de yıl boyunca teknik destek sunduğunu ifade etti.

Ülger, "Yılda ürettiğimiz 7 milyon fidenin yaklaşık 2,5 milyonunu Elazığ'a veriyoruz. Kalanını Ankara, Aydın, Sivas, Burdur başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine ve Sırbistan, Almanya, Fransa, Bulgaristan, İran ve Suudi Arabistan'a gönderiyoruz. Sipariş üzerine üretim yapıyoruz. Müşteri 20 milyon fide istese onu da üretiriz." dedi.

Lavanta fidesi üretiminin kolay, pazarının geniş olduğunu dile getiren Ülger, lavantanın aynı zamanda ilaç, kozmetik, temizlik sanayisi ve gıda gibi alanlarda kullanılan bir ürün olduğunu belirtti.

Düşünen herkese bu üretimi yapmalarını tavsiye eden Ülger, "Bu iş sayesinde istihdama da katkı sağlıyoruz. 70 kişi yanımızda çalışıyor. Burada ürettiğimiz fideleri anlaştığımız, üretim yapmak isteyen herkese gönderiyoruz. Bu sayede Elazığ'da üretilen fidelerle Türkiye'nin her tarafını mora boyuyoruz." şeklinde konuştu.

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Elazığ Bahçe lavanta fidesi satış üretim

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