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Elazığlı "Gündağ" bebek, Konya'da ameliyat edildi

01.03.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan kalp ameliyatı için Elazığ'dan Konya'ya ambulans uçakla getirildiğini duyurduğu Buğlem Gündağ bebek, ameliyat sonrası sağlığına kavuşmayı bekliyor - Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi Klinik Sorumlusu Operatör Dr. Murat Şimşek: - "Cerrahi açıdan bir süre daha takip ettikten sonra bebeği yenidoğan ünitesine vermeyi düşünüyoruz"

ZEHRA MELEK ÇAT - Aort koarktasyonu sebebiyle 6 günlükken ambulans uçakla Konya'ya sevk edilen Buğlem Gündağ'ın ameliyat edildiği, genel durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, aort koarktasyonu sebebiyle ameliyat edilmek üzere ambulans uçakla Elazığ'dan Konya'ya sevk edildiğini duyurduğu bebek Buğlem Gündağ'ın, Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Buğlem Gündağ, genel vücut fonksiyonlarının normale dönmesiyle hastane bünyesindeki Çocuk Kalp Merkezi Klinik Sorumlusu Operatör Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

Ameliyattan sonraki genel durumu da iyiye giden Buğlem Gündağ'ın bir süre sonra Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Kalp Damar Cerrahi Yoğunbakım Servisinden yenidoğan servisine sevk edilmesi bekleniyor.

- "Ameliyatıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok"

Operatör Dr. Şimşek, AA muhabirine, Buğlem bebeğin anne karnında, açık kalan ana atar damar kapanmaması teşhisiyle geldiğini söyledi.

Bebeğin genel durumunu orta-kötü olarak tanımlayan Şimşek, "Ameliyatını bazı değerleri, enfeksiyonu, böbrek değerleri biraz daha düzeldikten sonra yaptık. Şu anda yoğun bakım takipleri devam ediyor. Ameliyatıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. 1 kilogram 800 gram ağırlığında preterm bir bebek olduğu için yoğun bakım süreci uzun oluyor. Toparlanma sürecinde." diye konuştu.

Şimşek, Buğlem'in 32 haftalık dünyaya geldiğini dile getirerek, preterm bebeklerde görülen bazı sorunlarının da olduğunu söyledi.

Bebeğin genel durumunun stabil olduğunu, yoğun bakım takiplerinin devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Ameliyatla ilgili herhangi bir problem olmazsa takiplerine devam edeceğiz. Cerrahi açıdan bir süre daha takip ettikten sonra bebeği yenidoğan ünitesine vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gündağ bebeğin aort koarktasyonu sebebiyle ameliyat edilmek üzere ambulans uçakla Elazığ'dan Konya'ya götürüldüğünü belirterek, "Şehir Hastanesinde yeni açılan çocuk kalp merkezine getirildi. Çok yaşa Gündağ bebek. 2022 Türkiye'sinde doğmak ne güzel." ifadelerine yer vermişti.

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