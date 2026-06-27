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Elazığspor’a Konyaspor’dan transfer

Elazığspor, Konyaspor’un genç orta sahası İsmail Esat Buğa’yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Elazığspor’a Konyaspor’dan transfer

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Elazığspor, Konyaspor’un genç orta sahası İsmail Esat Buğa’yı renklerine bağladı. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor’dan profesyonel futbolcu İsmail Esat Buğa ile 1 yıllık kiralık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. İsmail Esat Buğa’ ya ailemize hoş geldin diyor, bordo-beyazlı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

Elazığspor’a Konyaspor’dan transfer 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Elazığspor
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