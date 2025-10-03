SPOR

Elazığspor Asbaşkanı Şerifoğulları’na ceza

Elazığspor Asbaşkanı Mustafa Şerifoğulları’na Batman Petrolspor maçındaki olaylardan ötürü PFDK ceza verdi.

Elazığspor Asbaşkanı Şerifoğulları’na ceza
Berker İşleyen

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 6. haftasında oynanan ve Elazığspor’un 2-1 kaybettiği maçta yaptığı kural ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Mustafa Şerifoğulları’na 3 ay hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 02 Ekim 2025 tarih ve 15 sayılı toplantısında aldığı kararda, "Elazığspor Kulübü idarecisi Mustafa Şerifoğulları’nın, 28.09.2025 tarihinde oynanan Elazığspor-Batman Petrol Spor Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka devre arasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 10 bin ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Elazığspor Kulübü idarecisi Mustafa Şerifoğulları’nın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 180 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Elazığspor’un bu maç sonrası yollarını ayırdığı Teknik Direktör Fırat Gül’e ise 1 maçtan men ve 20 bin TL para cezası verildi.

