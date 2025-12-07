SPOR

Yılın transfer bombası patladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Ferdi Kadıoğlu için ortaya atılan iddia yer yerinden oynattı! Premier Lig macerasına atılan ancak sarı-lacivertli formaya olan hasreti dinmeyen milli yıldızın, devre arasında İstanbul'a geri döneceği öne sürüldü. A Spor'un son dakika geçtiği habere göre; Fenerbahçe yönetimi büyük dönüş için düğmeye bastı. İşte şampiyonluk ateşini yakacak o transferin perde arkası...

Emre Şen
Fenerbahçe'den rekor bir bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu cephesinde şok bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertli taraftarların gidişine en çok üzüldüğü isimlerin başında gelen milli yıldız için "Geri dönüyor" iddiası gündeme bomba gibi düştü.

PREMIER LİG MACERASINA ARA MI VERİYOR?

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre; Fenerbahçe yönetimi, eski yıldızını yeniden kadroya katmak için kolları sıvadı. İngiltere'deki kariyeri yakından takip edilen Ferdi Kadıoğlu'nun, sarı-lacivertli takıma geri dönüş ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Kadıköy'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve Premier Lig hayalini gerçekleştiren genç yıldızın, bu sürpriz geri dönüş ihtimali sosyal medyada Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı.

DEVRE ARASINDA BİTİYOR

Haberin detaylarında, transferin zamanlamasına dair de net bilgiler verildi. Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu hamlesini devre arası transfer döneminde bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen bu büyük buluşma için sarı-lacivertli kurmayların şartları zorladığı ve Ferdi'nin de yuvasına dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu isminin gündeme gelmesi bile camiada büyük bir heyecan dalgası yarattı.

