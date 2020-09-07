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Elazığspor’da 8 koronavirüs vakası!

S.B. ELAZIĞSPOR HABERLERİ  | 07.09.2020 20:34 | Son Güncelleme

Elazığspor’da gerçekleştirilen korona virüs testleri sonucunda 8 pozitif vakaya rastlandı.

Elazığspor’da 8 koronavirüs vakası!

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Bolu’da gerçekleştirdiği kampta yapılan PCR testi sonucuna göre 6 futbolcu, 1 teknik heyet ve 1 kulüp personelinin testi pozitif sonuçlandı.

Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Bolu Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2-3 Eylül tarihlerinde kampta bulunan futbolcu, teknik heyet, sağlık ekibi ve kulüp personelimize Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan PCR testi sonucunda 6 futbolcumuz, 1 teknik heyetimiz ve 1 de personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Klinik şikayeti olmayan 8 kişinin tedavi ve izolasyon sürecine başlanmış, gerekli önlemler alınmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

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