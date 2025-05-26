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Elazığspor-Vanspor maçında büyük skandal! Hakemin kafası yarıldı, maç tatil edildi... TFF'nin kararı bekleniyor

TFF 2. Lig Play-Off Yarı final rövanş mücadelesinde Elazığspor ile Vanspor karşı karşıya geldi. Mücadelede dakikalar 56'yı gösterirken yan hakeme isabet eden yabancı madde sonrası ortalık karıştı. Mücadelenin hakemleri soyunma odasına giderken maçı tatil etti. İşte detaylar...

Elazığspor-Vanspor maçında büyük skandal! Hakemin kafası yarıldı, maç tatil edildi... TFF'nin kararı bekleniyor
Berker İşleyen

TFF 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadele ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğü ile devam ederken ortalık bir anda karıştı ve maç durdu.

HAKEMİN KAFASI YARILDI

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Mücadelede Elazığspor tribünlerinden sahaya yabancı atılırken bu maddelerden biri yardımcı hakeme geldi. İsabet eden yabancı madde nedeniyle yardımcı hakem yaralandı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

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Karşılaşmanın orta hakemi yaşanan olaylar nedeniyle maç durdurulurken hakemler soyunma odasına gitti ve mücadele 56. dakikada tatil edildi.

MAÇ ÖNÜ TRİBÜNLER: İNTİKAM

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Maçın henüz başlamasına dakikalar kala ısınma hareketlerini sürdüren iki takım oyuncuları arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Yaşanan tartışma git gide büyüyerek kavgaya dönüştü. İki takım oyuncuları birbirleriyle kavgaya tutuşurken, olayları önlemek için sahaya inen çevik kuvvet ve özel güvenlik ekiplerinin zorlandığı görüldü. Bu sırada da tribünlerden 'İntikam, intikam, intikam' tezahüratlarının yapıldığı duyuldu.

İLK MAÇTA DA OLAYLAR YAŞANMIŞTI

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Vanspor FK ile Elazığspor arasındaki eşleşmenin ilk maçı da olaylı geçmişti. Oyunun çok sayıda durduğu maçı kazanan taraf 4-1'lik skorla Vanspor FK olmuştu.

Elazığspor'un ev sahipliği yaptığı rövanş maçı öncesi Vanspor FK, Elazığ'da konaklamamıştı.

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Elazığspor Vanspor son dakika
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