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Elazığspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.06.2020 09:44 | Son Güncelleme

Elazığspor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı tek antrenmanla başladı.TFF 2.

Elazığspor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı tek antrenmanla başladı.
TFF 2. Lig’de mücadele eden deprem sonrası ligden çekilen, yaşanan pandemi sürecinde antrenmanlarına ara vermek zorunda kalan Elazığspor’un futbolcuları , kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına resmi olarak başladı. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan çalışmaya il dışından gelen futbolcuların da dahil edildiği, bir kısmının ise Cuma günü Elazığ’da olacağı bildirildi. Kulüp tesisleri üst sahada yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışıldı.
Bordo-Beyazlı ekipte tüm futbolcuların takıma dahil olmasıyla korona virüs testlerinin yapılıp, sonuçlara göre Teknik Direktör Eriş tarafından antrenman programı hazırlanacağı da aktarıldı.
Öte yandan burun ameliyatı olan takım kaptanı Kadir Bekmezci’ye teknik heyet tarafından bir hafta daha izin verildiği kaydedildi.

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