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Elazığspor’dan Yeni Malatayspor’a destek ziyareti

MALATYA HABERLERİ  | 08.11.2020 17:44 | Son Güncelleme

Elazığspor Kulübü yönetimi ile taraftar dernekleri, Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’de oynadığı Denizlispor maçında yalnız bırakmadı.Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk ile Başkan Yardımcısı Mehmet Kaya beraberlerinde Elazığspor’un Nnarkoz ve Gençlik 23 taraftar grupları temsilcileri ile birlikte Yeni Malatyaspor’u Denizlispor maçında destekledi.

Elazığspor Kulübü yönetimi ile taraftar dernekleri, Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’de oynadığı Denizlispor maçında yalnız bırakmadı.
Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk ile Başkan Yardımcısı Mehmet Kaya beraberlerinde Elazığspor’un Nnarkoz ve Gençlik 23 taraftar grupları temsilcileri ile birlikte Yeni Malatyaspor’u Denizlispor maçında destekledi. Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan kulübün tesislerini de ziyaret eden Elazığsporlular, daha sonra Yeni Malatya Stadında oynanan müsabakayı izlediler.
Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya’nın daveti üzerine gerçekleşen organizasyonda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kulüp Başkanı Adil Gevrek’de Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Kaya’ya üzerinde isminin yazdığı Yeni Malatyaspor forması hediye ederek verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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