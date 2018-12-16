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Elazığsporlu futbolcular Altay maçından sonra serbest kalma hakkı kazanacak

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.12.2018 19:26 | Son Güncelleme

Tetiş Yapı Elazığspor futbolcusuz kalmak üzere. Maddi anlamda büyük problemlerin yaşandığı Tetiş Yapı Elazığspor’da, futbolcular Altay maçından sonra serbest kalma hakkı kazanacak.

Elazığsporlu futbolcular Altay maçından sonra serbest kalma hakkı kazanacak

Sezon başından bu yana hayati ihtiyaçların dahi zorluklarla karşılandığı bordo-beyazlı camiada tehlikenin eşiğine gelindi. 51 yıllık tarihinin maddi anlamda en kötü dönemini geçiren Elazığspor son olarak dün Afjet Afyonspor’u deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla yendi ve ateş hattında rahat bir nefes aldı.

Takımın tecrübeli sol beki Emre Öztürk maçın ardından sosyal medya hesabından, “Artık konuşacak biz değiliz, şehrin büyükleri. Altay maçı bizim son maçımız eğer bir hamle gelmezse. Ayağına sağlık şerefli onurlu takımım” sözlerini paylaştı.

Kayyuma kalması beklenen bordo-beyazlı ekibin, Altay maçı sonuna kadar herhangi bir adım atılmadığı takdirde futbolcuların da takımla yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tetiş Yapı Elazığspor Spor Toto 1. Lig

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