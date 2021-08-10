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Elbet Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosu hazır

10.08.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’nin yeni sezon yayınlayacağı Elbet Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosu bir araya geldi. Çekimlerine çok yakında başlanacak dizinin Arnavutköy’de gerçekleştirilen okuma provalarında ekip olarak ilk kez bir araya gelen oyuncuların, heyecanı objektife de yansıdı.

Elbet Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosu hazır

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak ön plana çıkan Elbet Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosu, okuma provası için bir araya geldi.

Elbet Bir Gün (5)

Birbirinden başarılı oyuncular Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk dizinin başrollerini paylaşırken onlara Muhammet Uzuner, Değer Soysal Alp, Ömer Genç, Helin Kandemir, Talha Karcı, Yağmur Özbasmacı ve Osman Karakoç gibi deneyimli isimler eşlik edecekler.

Elbet Bir Gün (6)

ELBET BİR GÜN KONUSU

Hazırlıkları son hız devam eden dizide; Feride (Sinem Ünsal), can korkusuyla eniştesi Cemil’in (Ömer Genç) yanından kaçtıktan sonra adını Gizem olarak değiştirmiştir. Kendine yeni bir hayat kuran genç kadının mutlu bir evliliği vardır. Gizem, bir TV programında bütün ailesinin öldürülmüş olduğunu ve Cemil’in hala onun ve aşığıyla kaçmış olan ablası Nesime’nin (Şebnem Bozoklu) peşinde olduğunu öğrenir. Nesime ve Feride’nin yolları yıllar sonra tekrar kesişir… Gizem, kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen sırları vardır…

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Anahtar Kelimeler:
Burak Yamantürk Sinem Ünsal Şebnem Bozoklu
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