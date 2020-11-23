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Elbir’den ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 23.11.2020 23:44 | Son Güncelleme

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım 1928’den günümüze kutlanan Öğretmen Günü’nün tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim.

Elbir’den ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ mesajı

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım 1928’den günümüze kutlanan Öğretmen Günü’nün tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim. Öğretmenlerimizin, geleceğimiz olan çocuklarımızı vatanına, milletine, devletine ve en nihayetinde tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla üstlendikleri sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en güzel şekilde yerine getireceklerine yürekten inanmaktayız. Milletimizin ulaşmış olduğu gelişmiş medeniyetler arasındaki saygın konum değerli öğretmenlerimizin çalışmaları ile mümkün olmuştur. Bir ülkenin geleceği, iyi eğitim veren öğretmenlerin elindedir. En zor şartlarda dahi, ülkenin her köşesine ulaşarak görevlerini aşkla yerine getiren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun."

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