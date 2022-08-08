Elbise eş anlamlısı nedir? Elbisenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Halk arasındaki günlük kullanım dilinde en çok karşılaşılan kelimelerden biri de elbisedir. Elbisenin eş anlamlısı olan kelimelerde birden fazladır. Kıyafet ya da giysi kelimeleri bu kelime yerine kullanılabilir. İsim türünde bir kelimedir.

Arapça kökenlidir. Örnek olarak libas kelimesi kadın kıyafetleri için kullanılan bir kelimedir. Ya da libası fersude; yıpranmış, yırtık pırtık olmuş, rengi solmuş elbise anlamına gelen bir birleşik kelimedir.

Elbise kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu elbise için isim türünde bir tanım yapmıştır. Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

Giysi.

Örnek cümle: "Üzerinde hafif elbiseler vardı, başı kavuksuzdu. (Ahmet Kabaklı)"

Elbise kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Kıyafet ve giysi kelimeleri elbise yerine cümle içinde kullanılabilir. Elbise kelimesi farklı bazı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen yeni ve birleşik kelimeler üretirler.

Bu durum için şu kullanımlar örnek olarak gösterilebilir: elbise dolabı, elbise askısı, resmi elbise, takım elbise, dalgıç elbisesi…

Elbisenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde o kelimenin yerine hangi kelimenin kullanılabileceği de tespit edilebilir.

Cümlenin bütününe bakarak hangi anlamda ve ne amaçla kullanıldığını anlamak mümkündür. Elbise kelimesi ile ve elbise eş anlamlıları ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: