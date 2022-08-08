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Elbise eş anlamlısı nedir? Elbisenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

07.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir dildir. Kelime hazinesi oldukça geniştir. Bunun bir sebebi de öz Türkçe kelimelerin yanı sıra farklı dillerden kelimeleri de dağarcığına almış olmasıdır. Bu sebeple bir kelimenin anlamı birden fazla olabilir. Eş anlamlıları da bu sebeple çeşitlilik gösterir. Elbise kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Kıyafet ya da giysi kelimeleri onun yerine cümle içinde kullanılabilir. Elbise kelimesinin eş anlamlısı nedir? Elbise eş anlamlısı ve cümle için kullanım örnekleri.

Elbise eş anlamlısı nedir? Elbisenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Halk arasındaki günlük kullanım dilinde en çok karşılaşılan kelimelerden biri de elbisedir. Elbisenin eş anlamlısı olan kelimelerde birden fazladır. Kıyafet ya da giysi kelimeleri bu kelime yerine kullanılabilir. İsim türünde bir kelimedir.

Arapça kökenlidir. Örnek olarak libas kelimesi kadın kıyafetleri için kullanılan bir kelimedir. Ya da libası fersude; yıpranmış, yırtık pırtık olmuş, rengi solmuş elbise anlamına gelen bir birleşik kelimedir.

Elbise kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu elbise için isim türünde bir tanım yapmıştır. Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

  • Giysi.
    Örnek cümle: "Üzerinde hafif elbiseler vardı, başı kavuksuzdu. (Ahmet Kabaklı)"

Elbise kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Kıyafet ve giysi kelimeleri elbise yerine cümle içinde kullanılabilir. Elbise kelimesi farklı bazı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen yeni ve birleşik kelimeler üretirler.
Bu durum için şu kullanımlar örnek olarak gösterilebilir: elbise dolabı, elbise askısı, resmi elbise, takım elbise, dalgıç elbisesi…

Elbisenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde o kelimenin yerine hangi kelimenin kullanılabileceği de tespit edilebilir.

Cümlenin bütününe bakarak hangi anlamda ve ne amaçla kullanıldığını anlamak mümkündür. Elbise kelimesi ile ve elbise eş anlamlıları ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Bir insanı ilk gördüğün anda sadece kıyafetlerine bakarak o insan hakkında bir fikir edinebilirsin.
  • Bu elbise çok güzel ama çok pahalı.

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