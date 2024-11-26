Elbisesi pek beğenilmemiş '2+1 gibi' denmişti! Sibel Can'ın elbisesinin fiyatı da fazla bulundu

Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyle adından uzun süre söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Sibel Can şimdi de Ankara'daki sahne tarzıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medyada birçok eleştiri alan ünlü ismin kabarık, derin göğüs dekolteli ve saten siyah elbisesi pek beğenilmedi.

DİLLERE DÜŞTÜ

Sibel Can için sosyal medyada; '2+1 gibi', 'modacını değiştir', 'hiç ama hiç olmamış', 'daha kötüsünü görmedim', 'külkedisinin üvey annesi' gibi yorumlar yapıldı.

Sibel Can'ın çok konuşulan bu elbisesinin ünlü modacı Amor Garibovic'e ait olduğu ve ünlü isme hediye olduğu ortaya çıktı.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre sosyal medyada tartışmalara yol açan bu elbisenin fiyatı tam tamına 150 bin TL.