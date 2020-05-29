Elbistan, Türkiye’nin en büyük lavanta vadisine ev sahipliği yapacak

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Türkiye’nin en büyük lavanta vadisini oluşturma projesinin ilk etabında fideler toprakla buluşturuldu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 3 etap halinde toplam 1 milyon metrekare büyüklüğe ulaşacak projenin, görsel güzelliğinin yanı sıra ekonomik yönden de ilçeye katma değer sağlayacağının bilgisini vererek, “Lavanta balı ve yağı üretiminde de söz sahibi olacağız” diye konuştu.

Elbistan’ın lavantanın anavatanı olarak anılacağını kaydeden Başkan Gürbüz, fidelerin ise tamamen belediye imkanları ile yetiştirildiğini belirtti.

Elbistan Belediyesi’nin aylar öncesinden duyurduğu Türkiye’nin en büyük lavanta vadisi projesinde fideleri toprakla buluşturma çalışmaları başladı. Pınarbaşı mesire alanının üst tarafında bulunan Çubuklu Vadisi olarak adlandırılan alana dikilen fideler, kısa süre içerisinde değişim geçirecek. Büyüyen ve olgunlaşan fideler, kadife gibi eflatun çiçeklerle kaplı bir açık hava stüdyosuna dönüşecek. Lavanta vadisi, görsel şölenin yanı sıra etrafa yaydığı aroması ile insanların ruhuna dokunacak.

Elbistan’ı ‘lavanta kokulu ilçe’ haline getirecek proje hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, çalışmalar için, “Bölgeyi, fide dikimine hazır hale getirmek için halı gibi ilmek ilmek işledik” ifadesini kullandı.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, toplamda 1 milyon metrekarelik bir bölgeyi yeni bir yaşam alanına dönüştürmek için yola çıktıklarını söyledi.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin en büyük lavanta vadisini Elbistan ‘da kurmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1 milyon metre karelik bir alanı lavanta vadisi için botanik bahçeleri, trekking yolları ile beraber düzenleyerek yepyeni bir yaşam alanı haline getirtmeye çalışıyoruz. Bunu üç etapta hayata geçirmeyi planlıyoruz. Botanik bahçeleri, trekking yolları, gölet çalışmaları, sosyal yaşam alanlarıyla beraber kendi bölgesinde ve ulusal ölçekte çok iddialı bir rekreasyon alanına kavuşmuş olacağız. Türkiye’nin en büyüğü olması, en iddialı olması ileride de turizm destinasyonu açısından da en iddialı kentlerden birinin Elbistan olacağının bir göstergesidir.”

Aromatik bir bitki olan lavantayı, endüstriyel olarak değerlendireceklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Burası kayalık bir alandı. Bu bölgede yaklaşık 1 milyon metreküplük bir toprak dolgusu yapıldı. Aslında coğrafyayı da değiştirmiş olduk. Bu çalışmayla beraber vadinin üzeri tamamen lavanta ekim alanı haline geldi. En önemli kaynaklarımızdan birisi Ceyhan Nehri’dir. Ceyhan Nehri ve etrafında bir milli park oluşturmayla ilgili bir çalışma içindeyiz. ‘Lavanta Vadisi’ olarak değerlendirmiş olduğumuz yaklaşık 100 hektarlık bir alan. Burada vatandaşlarımıza hem günlerini güzel geçirebilecekleri bir yaşam ortamını sunarken, diğer taraftan da aromatik bir bitki olan lavantanın endüstriyel üretimini de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Lavanta yağı ve arıcılık noktasında da Elbistan’da yeni bir sektör oluşturacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

