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Elçin Sangu ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi...

08.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu. Bir süredir ekrana ara veren Sangu yeni projesiyle hayranlarının karşısına çıkıyor.

Elçin Sangu ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi...

OGM Pictures tarafından televizyon ekranına gelecek olan Çöp Adam dizisiyle el sıkışan Elçin Sangu sürpriz yaptı. Peri isimli bir banka müdürü karakterine hayat verecek olan Elçin Sangu'nun yeni dizisi Star tv'de yayınlanacak.

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Flashback sahneleriyle hafızalara kazınması beklenen Çöp Adam dizisinin senaryosu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazıyor. Engin Altan Düzyatan ile partner olan Elçin Sangu çok konuşulacak sahnelere imza atıyor.

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Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor.

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Çöp Adam dizisinin konusuna göre Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçırıyor. İlerleyen günlerde Çöp Adam dizisiyle ilgili detayları paylaşacağız.


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Elçin Sangu ele karakteri
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