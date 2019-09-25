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Elçin Sangu, Serenay Sarıkaya'nın izinde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Elçin Sangu'nun, İzmir'in Kızları adlı müzikalle anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Serenay Sarıkaya da iki sezondur 'Alice Müzikali'nde rol alıyor.

Elçin Sangu, Serenay Sarıkaya'nın izinde!

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Çarpışma isimli televizyon dizisinde rol alan Elçin Sangu'nun 'İzmir'in Kızları' adlı müzikalde rol alacağı konuşuluyor. Aralık ayında sahnelenmesi planlanan müzikli oyunu Gaye Cankaya'nın yöneteceği, Sezen Aksu şarkılarından yola çıkılarak yazılan müzikli gösteri için Elçin Sangu'ya başrol teklif edildiği gelen bilgiler arasında. Sangu'ya teklifin götürülmesinin özel nedeniyse, sesinin güzelliği ve opera bölümü mezunu olması olarak gösterildi.

Sesi güzel olan başka bir oyuncu Serenay Sarıkaya da sahnelere transfer olmuştu. Güzel oyuncu iki sezondur Alice Müzikali ile seyirci karşısına çıkıyor.

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Elçin Sangu Serenay Sarıkaya dekolte

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