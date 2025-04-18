Galatasaray'da transfer bombası şimdiden patlıyor! Dünya yıldızının menajeri Dursun Özbek'in otelinde... Tek bir şart sundu!

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki Galatasaray, yeni sezon için de çalışmalarını sürdürürken, transferde taraftarı oldukça heyecanlandıran bir hamle için ilk adımı attı.

HT Spor'da yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim Granit Xhaka’yı kadrosuna katmak için ilk adımı attı. Ara transfer döneminde yıldız isim ile ilk teması kuran Galatasaray görüşmeleri bir adım daha ileri taşıdı.

OTELDE GÖRÜŞME YAPILDI

32 yaşındaki futbolcunun babası ve Türkiye'deki yetkili menajerinin 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul'a geldiği aktarıldı. Dursun Özbek'in otelinde Galatasaraylı yetkililer ve Xhaka cephesinin bir görüşme yaptığı belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI

İsviçreli futbolcunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ancak Şampiyonlar Ligi'ne kalınması gerektiği vurgulandı.