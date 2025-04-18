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Galatasaray'da transfer bombası şimdiden patlıyor! Dünya yıldızının menajeri Dursun Özbek'in otelinde... Tek bir şart sundu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.04.2025 17:42
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Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın takım olan Galatasaray yeni sezon için de çalışmalarını sürdürürken Sarı-Kırmızılı yönetimin çok ses getirecek bir isimle görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da transfer bombası şimdiden patlıyor! Dünya yıldızının menajeri Dursun Özbek'in otelinde... Tek bir şart sundu!
Granit Xhaka

Granit Xhaka

İSV İsviçre
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayer Leverkusen
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki Galatasaray, yeni sezon için de çalışmalarını sürdürürken, transferde taraftarı oldukça heyecanlandıran bir hamle için ilk adımı attı.

HT Spor'da yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim Granit Xhaka’yı kadrosuna katmak için ilk adımı attı. Ara transfer döneminde yıldız isim ile ilk teması kuran Galatasaray görüşmeleri bir adım daha ileri taşıdı.

OTELDE GÖRÜŞME YAPILDI

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32 yaşındaki futbolcunun babası ve Türkiye'deki yetkili menajerinin 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul'a geldiği aktarıldı. Dursun Özbek'in otelinde Galatasaraylı yetkililer ve Xhaka cephesinin bir görüşme yaptığı belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI

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İsviçreli futbolcunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ancak Şampiyonlar Ligi'ne kalınması gerektiği vurgulandı.

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