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Öğretmenlere müjde! MEB duyurdu: 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı. En fazla atama 4 bin 378 kontenjan ile sınıf öğretmenliğine yapılacak.

Öğretmenlere müjde! MEB duyurdu: 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
Begüm Özkaynak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları yapıldı.

EN ÇOK KONTENJAN AÇILAN BRANŞ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ OLDU

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

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Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

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İŞTE ATAMA YAPILACAK ALANLAR VE KONTENJAN LİSTESİ

ATAMA BAŞVURULARI 21 NİSAN-5 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK

Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
atama Öğretmen kontenjan
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