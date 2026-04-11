Eldor Shomurodov, 5 maç sonra fileleri havalandırdı

Başakşehir’in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Gençlerbirliği’ne attığı 2 golle Süper Lig’de gol sayısını 18’e yükseltirken, 5 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında RAMS Başakşehir, evinde Gençlerbirliği ile karşılaşırken, turuncu-lacivertlilerin Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, takımının ilk 2 golünü kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu, 23. haftada Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada kaydettiği golün ardından ligde 5 maç sonra gol sevinci yaşadı. 9. dakikada Bertuğ ile paslaşmasının ardından savunma arkasına sarkan Shomurodov, kaleci Velho’nun üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Özbek oyuncu, 40. dakikada ise Ivan Brnic ile gelişen atakta Yusuf Sarı’nın pasında kale önünde sol ayağıyla gelişine vurarak bir gol daha kaydetti.

Shomurodov, Süper Lig’de 29 maçta forma giyerken, gol krallığı yarışında 22 golle zirvede bulunan Paul Onuachu’nun ardından ikinci sırada yer alıyor.

