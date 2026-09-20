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Eldor Shomurodov, gol sayısını 6’ya çıkardı

Başakşehir’in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Gençlerbirliği karşısında attığı 2 golle bu sezon Trendyol Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya yükseltti.

Eldor Shomurodov, gol sayısını 6’ya çıkardı
Cevdet Berker İşleyen

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Shomurodov, bu sezon ligdeki gol sayısını 6’ya çıkardı. Müsabakanın 33. dakikasında Ivan Brnic’in sol kanattan gönderdiği pasta ceza sahası içinde sırtı dönük şekilde topu kontrol eden Özbek futbolcu, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

31 yaşındaki futbolcu, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Olsen’in pasında ceza sahası sağ çaprazında uzak köşeye yaptığı yerden vuruşla skoru 4-0’a taşıdı.

Eldor Shomurodov, bu sezon Kocaelispor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı.
Mücadeleye 11’de başlayan Shomurodov, 77. dakikada yerini Berkay Özcan’a bıraktı.

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Başakşehir
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