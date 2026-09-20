SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk için derbinin ardından çok konuşulacak sözler: Galatasaray'da işi bitmiştir

Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık ağır yenilgi, Galatasaray'da tartışmaları beraberinde getirdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın sahadaki görüntüsünü ve Okan Buruk'un tercihlerini sert ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar...

Okan Buruk için derbinin ardından çok konuşulacak sözler: Galatasaray'da işi bitmiştir
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 kaybettiği mücadelenin ardından spor yazarları Sarı-Kırmızılılar'ın ezeli rakibi karşısında performansını değerlendirdi.

Usta isimler Okan Buruk başta olmak üzere Galatasaray'a eleştirilerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

"BAŞ SORUMLU OKAN BURUK" / LEVENT TÜZEMEN (SABAH)

Okan Buruk için derbinin ardından çok konuşulacak sözler: Galatasaray'da işi bitmiştir G1

"Mali kongre, Galatasaray yönetimi ve Başkan Dursun Özbek için çok zorlu geçecektir. Trabzon'da kaybedilen ağır yenilginin baş sorumlusu Okan Buruk'tur. Bazı yöneticiler de benimle aynı görüşü paylaşıyorlar. Genel düşünce şu: 'Oyun yok, planlama yok, takım aynı, rakip analizi hiç yok." Sıkıldık artık. İkinci kez oyundan atılması kabul edilemez. Okan Buruk'a sesleniyorum, şapkanı önüne koy, öz eleştirini yap." 

"GALATASARAY'DA İŞİ BİTMİŞTİR" / AHMET ÇAKAR (SABAH)

Okan Buruk için derbinin ardından çok konuşulacak sözler: Galatasaray'da işi bitmiştir G2

"50 yıldır Trabzonspor - Galatasaray maçları oynanır, böylesine bir maç, Trabzonspor'un Galatasaray'ı sahadan sildiği bir karşılaşma hatırlamıyorum. Galatasaray'ın hali içler acısı. Artık Okan Buruk'tan bu takıma hayır gelmez. Bilerek isteyerek kendini attırdı ki böylesine rezil bir maçtan sonra basın toplantısına çıkmasın diye. Bu kaçıncı! Daha önceki tüm maçlarına bakıyoruz, neredeyse hepsinde atılması lazım. Hep küfür, hep küfür. Bence artık bu geceden sonra Okan Buruk ile Galatasaray'ın işi bitmiştir, bitmelidir." 

"KABUS GİBİ GEÇTİ" / UĞUR MELEKE (HÜRRİYET)

Okan Buruk için derbinin ardından çok konuşulacak sözler: Galatasaray'da işi bitmiştir G3

"Galatasaray için kabus gibi geçen maçın en dikkat çekici detayı bence şu idi: Galatasaray’ın önde baskısı ne zaman kırılıyor, sarı kırmızılılar o zaman çaresiz kalıyor. Sporting Lizbon önünde de ikinci yarıda benzinleri bittiğinde yaşadılar bunu. Dün de Onana-Fabinho ikilisinin çıkıştaki ustalıkları kırdı Galatasaray’ın pres kozunu." 

"BAŞINA DEVAMLI İŞ AÇAR" / ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH)

Okan Buruk için derbinin ardından çok konuşulacak sözler: Galatasaray'da işi bitmiştir G4

"Günümüz futbolunda böyle bir takım savunması olmaz. İlk gole bakalım... Daha 4. dak-i kada korner dönüşünde 70 metre genişlikte Salah'ı kaçırıyorsun. Ardından üstün oynar gibi gözüküyorsun, rakip savunmayı zorluyorsun ama devamlı pozisyon veriyorsun. Çünkü takımdaki en büyük rahatsızlık, rakipler ön alan baskısını kırınca pozisyonlar veriyorsun. Takım tertibinde de büyük hata var. Böyle bir kritik deplasmanda defansif yönleri hiç olmayan Sane ve Leao'yu birlikte kanatlarda görevlendiriyorsun. Sonuçta da farklı bir yenilgi geldi. Okan, Buruk'un takımın bu zaaflarını önleyici birtakım tertipler düşünmesi lazım. Ligdeki kolay rakipleri Galatasaray rahat geçer ama bilhassa Avrupa'da bu anlayış başına devamlı iş açar." 

"GALATASARAY İÇİN YÜK" / MUSTAFA ÇULCU (SABAH)

Okan Buruk için derbinin ardından çok konuşulacak sözler: Galatasaray'da işi bitmiştir G5

"Galatasaray savunma güvenliğini düşünmeden ön alan baskısı ile duran topta ailecek rakip alana gidince ilk uzun topta Salah cezayı kesti. Bu maçta görüldü ki Sane artık Galatasaray için ağır yük boyutuna gelmiş. Hibrit 10 numara Yunus, tecrübe arayan Deniz ve eski günlerini arayan Leao ile hücum hattı hiçbir şey yapamadı." 

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Kadir İnanır'ın 1 milyar TL'lik serveti ortaya çıktı! Neler var neler...

Kadir İnanır'ın 1 milyar TL'lik serveti ortaya çıktı! Neler var neler...

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.