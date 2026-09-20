Okan Buruk için derbinin ardından çok konuşulacak sözler: Galatasaray'da işi bitmiştir

"BAŞINA DEVAMLI İŞ AÇAR" / ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH)

"Günümüz futbolunda böyle bir takım savunması olmaz. İlk gole bakalım... Daha 4. dak-i kada korner dönüşünde 70 metre genişlikte Salah'ı kaçırıyorsun. Ardından üstün oynar gibi gözüküyorsun, rakip savunmayı zorluyorsun ama devamlı pozisyon veriyorsun. Çünkü takımdaki en büyük rahatsızlık, rakipler ön alan baskısını kırınca pozisyonlar veriyorsun. Takım tertibinde de büyük hata var. Böyle bir kritik deplasmanda defansif yönleri hiç olmayan Sane ve Leao'yu birlikte kanatlarda görevlendiriyorsun. Sonuçta da farklı bir yenilgi geldi. Okan, Buruk'un takımın bu zaaflarını önleyici birtakım tertipler düşünmesi lazım. Ligdeki kolay rakipleri Galatasaray rahat geçer ama bilhassa Avrupa'da bu anlayış başına devamlı iş açar."