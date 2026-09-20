Okan Buruk için derbinin ardından çok konuşulacak sözler: Galatasaray'da işi bitmiştir

Galatasaray'ın Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 kaybettiği mücadelenin ardından spor yazarları Sarı-Kırmızılılar'ın ezeli rakibi karşısında performansını değerlendirdi.
Usta isimler Okan Buruk başta olmak üzere Galatasaray'a eleştirilerde bulundu.
"Mali kongre, Galatasaray yönetimi ve Başkan Dursun Özbek için çok zorlu geçecektir. Trabzon'da kaybedilen ağır yenilginin baş sorumlusu Okan Buruk'tur. Bazı yöneticiler de benimle aynı görüşü paylaşıyorlar. Genel düşünce şu: 'Oyun yok, planlama yok, takım aynı, rakip analizi hiç yok." Sıkıldık artık. İkinci kez oyundan atılması kabul edilemez. Okan Buruk'a sesleniyorum, şapkanı önüne koy, öz eleştirini yap."
"50 yıldır Trabzonspor - Galatasaray maçları oynanır, böylesine bir maç, Trabzonspor'un Galatasaray'ı sahadan sildiği bir karşılaşma hatırlamıyorum. Galatasaray'ın hali içler acısı. Artık Okan Buruk'tan bu takıma hayır gelmez. Bilerek isteyerek kendini attırdı ki böylesine rezil bir maçtan sonra basın toplantısına çıkmasın diye. Bu kaçıncı! Daha önceki tüm maçlarına bakıyoruz, neredeyse hepsinde atılması lazım. Hep küfür, hep küfür. Bence artık bu geceden sonra Okan Buruk ile Galatasaray'ın işi bitmiştir, bitmelidir."
"Galatasaray için kabus gibi geçen maçın en dikkat çekici detayı bence şu idi: Galatasaray’ın önde baskısı ne zaman kırılıyor, sarı kırmızılılar o zaman çaresiz kalıyor. Sporting Lizbon önünde de ikinci yarıda benzinleri bittiğinde yaşadılar bunu. Dün de Onana-Fabinho ikilisinin çıkıştaki ustalıkları kırdı Galatasaray’ın pres kozunu."
"Günümüz futbolunda böyle bir takım savunması olmaz. İlk gole bakalım... Daha 4. dak-i kada korner dönüşünde 70 metre genişlikte Salah'ı kaçırıyorsun. Ardından üstün oynar gibi gözüküyorsun, rakip savunmayı zorluyorsun ama devamlı pozisyon veriyorsun. Çünkü takımdaki en büyük rahatsızlık, rakipler ön alan baskısını kırınca pozisyonlar veriyorsun. Takım tertibinde de büyük hata var. Böyle bir kritik deplasmanda defansif yönleri hiç olmayan Sane ve Leao'yu birlikte kanatlarda görevlendiriyorsun. Sonuçta da farklı bir yenilgi geldi. Okan, Buruk'un takımın bu zaaflarını önleyici birtakım tertipler düşünmesi lazım. Ligdeki kolay rakipleri Galatasaray rahat geçer ama bilhassa Avrupa'da bu anlayış başına devamlı iş açar."
"Galatasaray savunma güvenliğini düşünmeden ön alan baskısı ile duran topta ailecek rakip alana gidince ilk uzun topta Salah cezayı kesti. Bu maçta görüldü ki Sane artık Galatasaray için ağır yük boyutuna gelmiş. Hibrit 10 numara Yunus, tecrübe arayan Deniz ve eski günlerini arayan Leao ile hücum hattı hiçbir şey yapamadı."
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