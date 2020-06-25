YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Ele geçirilen silahlar satışa sunuluyor

Ele geçirilen silahlar satışa sunuluyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.06.2020 16:30 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde yasa dışı avlanan kişilere ait ele geçirilen ve el konulan 19 adet silah ile 2 adet binek araç satışa sunuluyor.4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalif eden şahıslardan ele geçirilen ve yasal işlemi yapıldıktan sonra kesinleşmiş kararla mülkiyeti kamuya geçirilen malzemeler ihale ile satılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde yasa dışı avlanan kişilere ait ele geçirilen ve el konulan 19 adet silah ile 2 adet binek araç satışa sunuluyor.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalif eden şahıslardan ele geçirilen ve yasal işlemi yapıldıktan sonra kesinleşmiş kararla mülkiyeti kamuya geçirilen malzemeler ihale ile satılıyor. İlk olarak bugün ve yarın saat 13.00-17.00 arasında sergiye açılan silah ve araçların ihale tarihi 30 Haziran olarak belirlendi. 19 adet silah ve 2 adet binek aracın fiyatlıları ise kıymet takdiri komisyon marifetiyle ile belirlendi. Çalışır ve aktif ruhsatlandırabilir olan av silahları, komisyon tarafından belirlenen fiyatların üstüne açık artırma pazarlık usulü ile satış işlemi gerçekleştirilecek.

Her vatandaş alabilecek
İhale edilen silahların gerekli işlemlerin yerine getirilmesi şartıyla her vatandaş tarafından alabileceği ifade edildi. İlgililer, “Sıradan bir vatandaş gelip silahları alabilecektir. Ancak ihale koşullarının yerine getirmesi gerekiyor. Silahlar için satın alma belgesi, geçici teminatın doğru yatırılması, ikametgâh, adliye sicil kaydı gibi gerekli hususlar yerine getirilirse herkes gelip ihaleye girerek silahları satın alınabilecektir” diye belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir babanın en zor anları!Bir babanın en zor anları!
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:24
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:24

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Aksoy Eczanesi
Odunpazari
Odunpazarı Eczanesi
Odunpazari
Ümit Eczanesi
Tepebasi
Yurt Eczanesi
Odunpazari
Gözdem Eczanesi
Tepebasi
Cansu Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.