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Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava

06.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme, bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılması yönündeki talebi reddetti

İSTANBUL (AA) - Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik haklarında dava açılan 84 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 39 tutuksuz sanık ile başka suçtan tutuklu 5 sanık bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada bir kısım müşteki ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın, sanık ve müşteki sayısının fazla olması sebebiyle daha sonra görevlendirilecek bilirkişi tarafından dökümü yapılmak üzere SEGBİS aracılığıyla kayda alınmasına karar verildi.

Soruşturma aşamasındaki ifadeleri sorulan sanık Metin Taş, beyanlarının doğru olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Taş, mahkemenin aksi bir karar vermesi durumunda ise hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi.

Bazı tutuksuz sanıkların avukatları da müvekkilleri hakkında verilen adli kontrol şartının kaldırılması talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 7 firari sanık hakkında çıkartılan yakalama emirinin devamına hükmetti.

Heyet ayrıca, avukatların adli kontrol şartlarının kaldırılması yönündeki taleplerini reddederek, duruşmayı 28 Nisan 2023'e erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 17'si tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi "mağdur" olarak yer alıyor.

İddianamede, suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sedat Peker'in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme" suçundan 250'den 360 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5 yıldan 10 yıla, 3 mağdura yönelik "tefecilik" suçundan 6 yıldan 18 yıla, 2 kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 9 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan beşer yıldan onar yıla, 46 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl altışar aydan altışar yıla, 22 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ikişer yıldan dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüphelilerin de çeşitli suçlardan cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, bazı sanıkların ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.

İddianamenin kabulüne karar veren Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı hakkında yokluklarında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Mahkeme, 1 Temmuz'daki duruşmada, Cahit Çetin'in öldürülmesine yönelik "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından hakkında dava açılan sanıklar Yusuf Yağma, Emre Topaloğlu, Süleyman Onur Kepenekci, Özkan İşlar, Selçuk Köroğlu, Ozan Batıgün, Burçin Bal ve Ayhan Sağıroğlu'nun dosyasının ayrılmasına karar vermişti. Bu sanıklar hakkındaki yargılama, 14 Ekim'de yapılacak.

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