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Elektrik akımına kapılan elektrikçi hayatını kaybetti

23.08.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kıymık Mahallesinde bir tarım arazisinin sulama bağlantısını sağlamaya çalışırken akıma kapılan elektrikçi Erol Gökmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elektrik akımına kapılan elektrikçi hayatını kaybetti

Olay dün saat 18.00 sıralarında Gördes ilçesine bağlı Kıymık Mahallesinde meydana geldi. Gördes ilçesinde elektrikçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Erol Gökmen (41), sulama arazisindeki pompanın kablolarını birleştirirken akıma kapıldı.

Arazi sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Erol Gökmen’in cenazesi yapılan ilk incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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