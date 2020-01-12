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  4. Elektrik dağıtım sektörü şarj istasyonlarına odaklanacak

Elektrik dağıtım sektörü şarj istasyonlarına odaklanacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen: - "Elektrik dağıtımında dijital altyapının geliştirilmesi elektrikli araçların şebekeye entegrasyonunu kolaylaştıracak" - "Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumlarının dağıtım şirketlerinin kontrolü altında yapılması gerekiyor. Bu konuda TOGG ve ilgili tüm kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz" - "Sektörde 2019'da yaklaşık 7 milyar liralık yatırımla hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir virajı geride bıraktık"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, elektrikli araç şarj istasyonlarının şebekeye entegrasyonunun sektörün önemli gündem maddelerinden olduğunu belirterek, "Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumlarının dağıtım şirketlerinin kontrolü altında yapılması gerekiyor. Bu konuda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Çeçen, AA muhabirine, 2016-2020 yılları için 28,5 milyar liralık yatırım taahhüdü bulunan elektrik dağıtım sektörünün 2016'da 7 milyar lira, 2017'de 7,7 milyar lira, 2018'de 5,2 milyar lira olmak üzere yaklaşık 20 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiğini ifade etti.

Gerçekleştirilen yatırımın yüzde 80'inin şebeke özelinde yapıldığına dikkati çeken Çeçen, "Sektörde 2019'da yaklaşık 7 milyar liralık yatırımla hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir virajı geride bıraktık. Bu dönemde, yaklaşık 300 milyon lira teknoloji yatırımı ve 316 milyon lirayı aşkın Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Çeçen, Türkiye'nin giderek artan yenilenebilir enerji kapasitesinin ve çatı tipi güneş enerjisi santralleri gibi uygulamaların şebekeyle sorunsuz entegrasyonu için dijitalleşme süreçlerine büyük önem verildiğini anlattı.

- "Sektör, 'Türkiye'nin Otomobili' projesiyle yakından ilgileniyor"

Bu kapsamda, TOGG bünyesinde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili" projesinin de özellikle elektrik dağıtım sektörünü yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Çeçen, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarla ürettiği ve seri üretim için geri sayıma geçtiği elektrikli otomobil, Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasında önemli rol üstlenecek. Elektrik dağıtımında dijital altyapının geliştirilmesi elektrikli araçların şebekeye entegrasyonunu da kolaylaştıracak. Elektrik dağıtım şirketleri, yatırım planlamalarını bu doğrultuda gerçekleştiriyor. Büyük şehirlerde, özellikle talebin yoğun olacağı bölgelerde şarj istasyon sayısının çok hızlı artması, dağıtım şebekeleri açısından risklerin de artması anlamına gelecek. Dolayısıyla, şebeke ihtiyaçlarının ve kısıtlarının da dikkate alınması önemli."

Çeçen, şebekedeki etkileri ve kesinti ihtimalini en aza indireceği için elektrikli araç şarj istasyonlarında arz kaynaklı büyümenin daha sağlıklı olacağını belirterek, "Elektrikli araç şarjından kaynaklanacak ilave şebeke yükünün yönetilebilir olması için, şarj istasyonu kurulumlarının dağıtım şirketlerinin kontrolü altında yapılması gerekiyor. Bu konuda TOGG ve ilgili tüm kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik dağıtım şarj istasyonu

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