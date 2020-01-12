Elektrik dağıtım sektörü şarj istasyonlarına odaklanacak

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, elektrikli araç şarj istasyonlarının şebekeye entegrasyonunun sektörün önemli gündem maddelerinden olduğunu belirterek, "Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumlarının dağıtım şirketlerinin kontrolü altında yapılması gerekiyor. Bu konuda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Çeçen, AA muhabirine, 2016-2020 yılları için 28,5 milyar liralık yatırım taahhüdü bulunan elektrik dağıtım sektörünün 2016'da 7 milyar lira, 2017'de 7,7 milyar lira, 2018'de 5,2 milyar lira olmak üzere yaklaşık 20 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiğini ifade etti.

Gerçekleştirilen yatırımın yüzde 80'inin şebeke özelinde yapıldığına dikkati çeken Çeçen, "Sektörde 2019'da yaklaşık 7 milyar liralık yatırımla hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir virajı geride bıraktık. Bu dönemde, yaklaşık 300 milyon lira teknoloji yatırımı ve 316 milyon lirayı aşkın Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.