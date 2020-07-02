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Elektrik direğinden düşen kıvılcım yangına yol açtı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.07.2020 18:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde elektrik direğinden kıvılcım düşmesi sonucu başlayan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.Yangın ilçeye bağlı Ören Mahallesi Kavucaktaş mevkisinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde elektrik direğinden kıvılcım düşmesi sonucu başlayan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Yangın ilçeye bağlı Ören Mahallesi Kavucaktaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik direğinden düşen kıvılcım çalılıkların tutuşmasına yol açtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Ekipleri bölgede bir süre soğutma çalışması yaparak olay yerinden ayrıldı.

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