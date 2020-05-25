YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

MANİSA HABERLERİ  | 25.05.2020 00:04 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, elektrik direğine takılan uçurtmayı almak isterken akıma kapılarak 15 metre yükseklikten düşen şahıs hayatını kaybetti.Olay, Alaşehir’e bağlı Caberfakılı Mahallesinde meydana geldi.

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, elektrik direğine takılan uçurtmayı almak isterken akıma kapılarak 15 metre yükseklikten düşen şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Alaşehir’e bağlı Caberfakılı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Çelik, saat 17.00 sıralarında Caberfakılı Mahallesi eski mezarlık mevkinde oturan arkadaşı M.E’nin bağ evine ziyarete gitti. Ziyaret sırasında M.E’nin çocuklarından birinin uçurtmasının yüksek gerilim hattına takıldığını gören Üzeyir Çelik, uçurtmayı almak için direğe tırmandı. Uçurtmayı takıldığı yerden çıkarmak isteyen Çelik, bir anda elektrik akımına kapılarak, yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan Çelik, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAşk bitti! Karantina ayrılıklarıAşk bitti! Karantina ayrılıkları
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Biga’da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü

Biga’da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor

İplik üretimi yapılan fabrikada korona virüs şoku

İplik üretimi yapılan fabrikada korona virüs şoku

Başkan Yüksel önce babaannesini sokağa çıkardı sonra da vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Yüksel önce babaannesini sokağa çıkardı sonra da vatandaşlarla bayramlaştı

Ormanda dövdükleri kişinin görüntüsünü sosyal medyada paylaşan çete üyelerine operasyon

Ormanda dövdükleri kişinin görüntüsünü sosyal medyada paylaşan çete üyelerine operasyon

Yaşlılar dışarı çıkmadı, parklar boş kaldı

Yaşlılar dışarı çıkmadı, parklar boş kaldı

Manisa Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:30
Yatsı
22:07

Manisa Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Mesir Eczanesi
Merkez
Nursen Eczanesi
Merkez
Spil Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Derman Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Hürriyet Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.