YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Elektrik faturalarında yeni dönem

Elektrik faturalarında yeni dönem

BURSA HABERLERİ  | 06.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Limak Enerji, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Elektrik faturalarında yeni dönem

Limak Enerji, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Şirketin uygulamaya aldığı yeni sistem ile müşteriler sadece sözleşme numarası kullanarak, tüm işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Böylece T.C. kimlik numarası gibi, elektrikte de kişiye özel sözleşme numarası dönemine geçilecek.
5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, işlemlerin daha kolay yapılabileceği bir sistemi devreye aldı. Bu kapsamda, daha önce iki farklı numara (işletme kodu ve abone numarası) üzerinden yapılan müşteri işlemleri artık sadece sözleşme numarasıyla daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Kolaylık sağlayan yeni sistem ile aboneler, sözleşme numaralarını girerek tüm bilgilerine tek bir numara üzerinden ulaşabilecek, fatura ödeme işlemlerini bu numara üzerinden yapabilecek. Limak Enerji müşterileri sözleşme numaralarını, faturalarının sol üst kısmında kolaylıkla görebilecek. Ayrıca müşterilere iletilen SMS bilgilendirmelerinde de sözleşme numaraları yer alacak. Limak Enerji müşterileri sözleşme numaralarını, “online.limakuludag.com.tr” adresinden, 444 6 646 numaralı çağrı merkezinden ve müşteri işlem merkezlerinden abone numaralarını belirterek öğrenebilecekler. Sözleşme numarası uygulaması kapsamında, otomatik ödeme talimatı bulunan müşterilerin ise herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayacak.
Limak Enerji müşterilerine 444 6 646 numaralı çağrı merkezi, 100’e yakın işlem merkezi, online işlem merkezi, e-Devlet, 0555 0 646 646 numaralı İşaret Dili Görüşme Hattı ile de hizmet sunuyor. Şirket, müşteri dostu uygulamaları ile sağlıklı bir iletişim kurmayı ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTrafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"Trafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti

Bursa Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
05:02
Sabah
06:29
Öğle
13:07
İkindi
16:44
Akşam
19:35
Yatsı
20:57

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Ada Eczanesi
Nilufer
Ada Eczanesi
Nilufer
Ada Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Domates fiyatları tarlada 35 kuruşa düştü, çiftçi iflas noktasına geldi
Domates fiyatları tarlada 35 kuruşa düştü, çiftçi iflas noktasına geldi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Bursa Ülkü Ocaklarında Bayrak Değişimi
Bursa Ülkü Ocaklarında Bayrak Değişimi
Karısını porno yıldızı sanınca
Karısını porno yıldızı sanınca
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.