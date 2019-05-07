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Elektrik hattından 600 Mbps WiFi

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TEKNOLOJİ  | 07.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

TP-Link’in Powerline ürünleri yenilendi. Yenilen ürün ailesi artık kablosuz bağlantıda 600Mbps hıza ulaşabiliyor.

Elektrik hattından 600 Mbps WiFi

İkili adaptör kiti halinde satışa sunulan TL-WPA4226KIT’de bir adaptör kablo ile modeme bağlanarak elektrik prizine takılıyor. Diğer adaptör ise WiFi’ın olmasının istendiği odadaki bir elektrik prizine takılıp eşleştirme yapıldığında elektrik hattı aynı zamanda interneti taşıyan bir hat haline de getirilmiş olunuyor. Bu şekilde son derece kolay ve hızlı kurulup kullanıma geçen ürün sayesinde elektrik prizi olan her yere internet taşınmış olunuyor.

Gelişmiş HomePlug AV teknolojisine sahip olan ürün, 300 metre uzunluğa kadarki bir hat üzerinde verimli ve hızlı bir WiFi bağlantısı sunuyor. İki adaptörden ikincisi olan ve internete erişilmek istenen yerde kullanılan cihaz üzerinde bir ek priz yer alıyor. Böylece cihaz, işgal ettiği prizin yerine güvenle kullanılabilecek bir priz sağlamış oluyor.

Hızı artan ve yenilenen TL-WPA4226KIT, TP-Link’in diğer powerline adaptörleri gibi kolayca yönetilebiliyor. TP-Link’in özel geliştirdiği tpPLC uygulaması sayesinde herhangi bir iOS ya da Android cihazdan adaptör kolayca yönetilebiliyor. Bu uygulama ile kablosuz ağ ayarlarından WiFi kullanılabilirliği, hatta cihazın LED göstergelerine kadar her şeyi yönetmek son derece rahat. Ayrıca bilgisayardan cihazları yönetmek isteyenler için arayüz yazılımı da bulunuyor.

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modem internet wifi

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