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Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü

İHA İHA
12.03.2024 07:32
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde trafoda çıkan yangın elektrik kablolarına sirayet etti.

Elektrik kabloları adeta bomba gibi patlarken, 10 sokak karanlığa gömüldü.

Olay, Çayırova Mahallesi 5210. Sokak’taki trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın çevre sokaklardaki elektrik kablolarına sirayet etti. Alevlere teslim olan elektrik kablolarında patlamalar meydana geldi. Gökyüzünün karanlığını alev ve patlamalar aydınlattı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. 10 sokak karanlığa gömülürken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

“PATLAMANIN AKABİNDE ELEKTRİKLER KESİLDİ”

Çayırova Mahallesi muhtar adayı Ahmet Yılmaz, “İftar vakti trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın akabinde elektrikler kesildi. Mahallemizin eski, trafoların yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Mahallemizin altyapıyla ilgili sorunları var. Trafolar kaldırmıyor, mahallemizin bir kısmında elektrik yok” dedi.

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