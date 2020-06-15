Elektrik şirketleri, siber güvenlikte Kron Single Connect'i tercih etti

İSTANBUL (AA) - BEDAŞ, AEDAŞ, ÇEDAŞ ve CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik, CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile hesap erişim güvenliği platformu Single Connect anlaşması imzalandı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, farklı sektörlerden pek çok şirkete hizmet veren Kron'un ayrıcalıklı hesap erişim güvenliği platformu Single Connect, Cengiz ve Koloğlu Holding'in elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin de tercihi oldu.

Yüksek teknoloji altyapısı ile ayrıcalıklı hesapların erişim güvenliği ve yönetimi (PAM) çözümlerinde Türkiye'nin "tek" yerli üreticisi olan Kron, şirketlerin siber tehditlerden korunabilmeleri için geliştirdiği Single Connect platformuyla iç ve dış kaynaklı saldırılardan veya ihmallerden kaynaklanan zafiyetleri ortadan kaldırıyor, şirketlerin verilerini korumaya yardımcı olurken, güvenlik katmanlarını da artırmalarına sağlıyor.

Kron, Cengiz ve Koloğlu Holding'in elektrik dağıtım alanında hizmet veren şirketleri ile erişim güvenliği alanında bir iş birlikteliği ve çözüm geliştirdiğini duyurdu. Yapılan iş birlikteliği kapsamında, Kron Single Connect ürün ailesine dayalı çözümler Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) elektrik dağıtım şirketlerinin ve CK Enerji Akdeniz Elektrik, CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel elektrik görevli tedarik şirketlerinin altyapılarında devreye alındı.