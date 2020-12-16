YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Elektrik tellerine takılan güvercinler kurtarıldı

Elektrik tellerine takılan güvercinler kurtarıldı

IĞDIR HABERLERİ  | 16.12.2020 09:46 | Son Güncelleme

Iğdır’da enerji nakil hattına takılan güvercinler, Iğdır Belediyesi ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonucu kurtarıldı.Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde elektrik nakil tellerine takılan 2 güvercini gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Iğdır’da enerji nakil hattına takılan güvercinler, Iğdır Belediyesi ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonucu kurtarıldı.
Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde elektrik nakil tellerine takılan 2 güvercini gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Yardım talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayaklarına bağlanan ip nedeniyle elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri kurtardı. Gerekli bakımlarının yapılması için güvercinler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Doğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeliDoğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeli
1/

Iğdır Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:12
Öğle
12:04
İkindi
14:26
Akşam
16:47
Yatsı
18:12
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.