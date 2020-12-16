Elektrik tellerine takılan güvercinler kurtarıldı

Iğdır’da enerji nakil hattına takılan güvercinler, Iğdır Belediyesi ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonucu kurtarıldı.

Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde elektrik nakil tellerine takılan 2 güvercini gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Yardım talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayaklarına bağlanan ip nedeniyle elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri kurtardı. Gerekli bakımlarının yapılması için güvercinler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

