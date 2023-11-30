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Elektrikli bisiklet servisinde yangın

30.11.2023 11:39 | Son Güncelleme:
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Antalya’da bisiklet ile elektrikli bisiklet servis ve bakımının yapıldığı dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında iş yerindeki bisiklet ve elektrikli bisikletler ile elektronik parçalar zarar gördü.

Yangın, saat 09.20 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde bulunan bisiklet ile elektrikli bisiklet servis ve bakımının yapıldığı Mustafa Karakuş’a iş yerinde meydana geldi. Kapalı iş yerinden dumanların yükseldiğini fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunup yangını söndürdü. Haberi alıp dükkana gelen Mustafa Karakuş, arkadaşları ve ekiplerin yardımıyla içerideki eşyalarını dışarı çıkardı. Ekipler, dükkan içerisinde yanan ürünleri dışarıya çıkarttı. Yangında iş yerindeki bisiklet ve elektrikli bisikletler ile elektronik parçalar zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.

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