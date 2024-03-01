Elektrikli scooter gelin arabasına dönüştü

Nikahın ardından Turgay Tepe ve Saliha Atakök çifti scooter ile sahil turu yaparak, Çadır Kafe’de düzenlenen düğün eğlencesine katıldı.

Bandırma Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, Tepe ve Atakök çiftinin özel günlerine renk katmak amacıyla çevreci bir alternatif olan elektrikli scooterı gelin arabasına dönüştürdü. Nikahları Bandırma Nikah Salonu’nda gerçekleşen çift, gelin arabası olarak kullanacakları elektrikli scooterla büyük bir mutluluk yaşadı.

Çiftin özel gününde sürprizler bitmedi. Nikah merasimi sonrası, gelin arabası olarak kullandıkları elektrikli scooter ile sahil turu yapan çift romantik anlar yaşadılar. Daha sonra Bandırma Engelliler Derneği kafesinde düzenlenen eğlence programıyla mutluluklarına mutluluk kattılar.

Bandırma Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, "Turgay Tepe, Balıkesir’den Bandırma’ya memur olarak atandı. Yaklaşık 1 yıldır derneğimize gelmektedir ve aynı zamanda da üyemizdir. Turgay Tepe, İstanbul’dan Saliha Atakök kardeşimiz ile sosyal medya üzerinden tanıştılar. Geçtiğimiz günlerde bana düğünleri olduğunu ve beni nikahlarına davet ettiklerini söylediler. Nikah merasiminde, gelin arabasının olmadığını söylediklerinde derneğimizde üyemizin 3 kişilik elektrikli scooterı olduğunu hatırlayarak, bu scooterı gelin arabası haline getirdik. Nikah sonrasında çiftimize küçük bir sahil turu yaparak, derneğimize ait Çadır Kafe’ye getirdik ve burada keyifli bir eğlence programı düzenledik. Bu özel an, bizim için de unutulmaz bir hatıra olarak kaldı. Derneğimiz, bu tür anlamlı etkinliklerde elinden geleni yapmaya hazırdır. Engelli çiftimize, bu yolculuklarında bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Hayat paylaştıkça güzel, beraber yürüdükçe mutluluklar gelir ve engelleri de birlikte aşacaklarına inanıyorum" dedi.

