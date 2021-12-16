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"Elektronik cihaz kullanan çocukların uyku kalitesi bozuluyor" uyarısı

16.12.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de 425 çocuk üzerinde araştırma yapan Prof. Dr. Hacer Fulya Gülerman: - "Uyku kalitesi kötü olan çocukların yüzde 47'si kabız olup, bu çocuklarda uyku kalitesi normal olanlara kıyasla belirgin seviyede daha fazla kabızlık saptandı"

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Fulya Gülerman, çocuklarda elektronik cihaz kullanımının uyku saatlerinde azalma, uyku kalitesinde bozulma ve kabızlığa sebep olduğunu bildirdi.

Gülerman, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını sürecince kısıtlama uygulandığını dönemlerde, Kırıkkale'de 425 çocuğun katılımıyla tuvalete gitme sıklığı ile salgın döneminde değişen bedensel aktivite, beslenme şekli ve elektronik cihaz kullanımı arasında ilişki olup olmadığını araştırdıklarını belirtti.

Gülerman, araştırmayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Çocukların yüzde 94'ünün günlük en az 1 saat elektronik cihazla zaman geçirdiğini, yatmadan önce yüzde 55 oranında elektronik eşyalarla oynadığını ve bu çocukların uyku kalitesinin daha kötü olduğunu tespit ettik. Elektronik cihaz kullanım süresinin uzamasının gece yatma ve sabah kalkış saatlerinde gecikme, toplam uyku saatlerinde azalma ve uyku kalitesinde bozulma ile önemli derecede ilişkili olduğunu da araştırma sonuçlarımız bizlere söylüyor. Uyku kalitesi kötü olan çocukların yüzde 47'si kabız olup, bu çocuklarda uyku kalitesi normal olanlara kıyasla belirgin seviyede daha fazla kabızlık saptandı."

Gülerman, ayaküstü tüketilen gıdaların ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin, yetersiz su tüketimi ve hareketsiz yaşamın kabızlığın önde gelen nedenleri arasında yer aldığını vurguladı.

Çalışmada, çocukların yüzde 7'sinde bozuk uyku düzeni, yüzde 26'sında fonksiyonel kabızlık saptandığına dikkati çeken Gülerman, şunları kaydetti:

"12-18 yaş çocuklarda kabızlığın daha sık görüldüğü belirlendi. Fastfood ve karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerde kabızlık oranı yüzde 44 olup, günlük sıvı alımı 1,5 litre altında olan 305 çocuğun 84'ünde kabızlık sorunu vardı. Anne sütü almamış çocuklarda yüzde 47 oranında ileriki yaşamlarında kabızlık görüldü. 24 aya kadar anne sütü alım süresi arttıkça kabızlık oranında anlamlı derecede azalma olduğu görüldü. Çocukların yüzde 66'sının Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre yeterince bedensel aktivite yapmadığını ve bu çocukların da yüzde 27'sinin kabız olduğunu gözlemledik."

Gülerman, salgın döneminde bozulan uyku kalitesinin bağırsak işlevlerine ve yaşam alışkanlıklarına etkisini de araştırdıklarını belirterek, bu dönemde çocukların bozulan uyku düzeni ve kalitesinin bağırsak işlevlerini etkileyerek fonksiyonel kabızlık sıklığına neden olduğu sonucuna vardıklarını sözlerine ekledi.

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