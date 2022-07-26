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Elektronik Haberleşme mezunları ne iş yapar? Elektronik Haberleşme (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

25.07.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de ve dünyada en hızlı gelişen alanlardan birisi Elektronik Haberleşme sektörüdür. Gelişen teknolojiyle birlikte Elektronik Haberleşme alanında oluşan yeniliklerin doğurduğu birtakım sorunların ortadan kaldırılması için alanında uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim süresi 2 yıl olan Elektronik Haberleşme bölümü nedir, bölümden mezun olanlar ne iş yapar?

Elektronik Haberleşme mezunları ne iş yapar? Elektronik Haberleşme (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Elektronik Haberleşme Bölümü, teknolojinin hayatımızın merkezinde konumlanmasıyla birlikte önemli bir yere sahip oldu. Haberleşme artık eski zamanlara göre çok daha kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Elektronik Haberleşme alanında gerçekleşen yenilikler hayatımızda önemli derecede etkilere sahiptir. Bu önem neticesinde değerini iyice artırmış olan Elektronik Haberleşme mezunları, bilgi iletim ve dağıtım, uydu haberleşme, radar kontrol ve mobil haberleşme gibi farklı sektörlerde çalışabilirler. Bölümü başarıyla bitiren mezunlar “Elektronik Haberleşme Teknikeri” unvanı alırlar.

Elektronik Haberleşme (MYO) Nedir?

Son zamanlarda öne çıkan meslekler arasında yer alan Elektronik haberleşme teknolojisi; insanların günlük hayatının bir parçasıdır.

Elektronik Haberleşme (MYO) bölümü bu alanda uzman bireylerin yetiştirildiği, haberleşmenin kesintisiz ve doğrudan olabilmesi için gerekli bütün bilgilerin aktarıldığı, mezun olduklarında iş hayatlarında bilgi birikimleriyle rahatlıkla çalışabilecek bireylerin eğitim gördüğü bir bölümdür.

Elektronik Haberleşme (MYO) 2 yıllık bir ön lisans eğitimine sahiptir. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin; elektronik haberleşmeyle ilgili sürekli araştırmalar yapan, üzerinde çalışılacak grafik programlarında bilgili, haberleşmede kullanılan cihazların bakım onarımını yapabilecek, okul hayatlarında görecekleri teorik ders bilgilerini iş hayatlarında uygulayabilecek yeteneklere sahip olmaları gerekmektedir.

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Elektronik Haberleşme (MYO) Mezunları Ne İş Yapar?

Elektronik Haberleşme (MYO) mezunları, haberleşmeyi sağlayan telefon, telsiz, faks gibi ürünlerin üretimi, üretilen ürünlerin bakım ve onarımını gibi haberleşmeyi içeren her alanda faaliyet gösterebilirler. Elektronik haberleşme teknolojisi çok geniş bir alana sahiptir. Sanayiden, kişisel haberleşmeye ve askeri anlamda haberleşmeye kadar çok farklı alanları kapsar.

Elektronik Haberleşme (MYO) mezunları; haberleşmeye yönelik bir işi proje haline getirip bilgisayar ortamında çizimini hazırlayabilir, çalıştığı yerde haberleşme sistemlerinde oluşabilecek bir arızayı tespit edip sorunu düzeltebilir, bu aletlerin bakımını ve onarımı yapar, bilgisayar ağlarının nasıl çalıştığını bilir, haberleşme sistemlerinin çalışma mantığını bilip ona uygun çözümler üretilmesi gibi daha birçok farklı işi yapabilmektedir.

Bölüm mezunları bir haberleşme ağının üretim aşamasından başlayarak, daha sonrasında bakım onarım gibi işlerini yapabilecek donanımdadır.

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Elektronik Haberleşme Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Elektronik Haberleşme (MYO) bölümü eğitim süresi 2 yıl ön lisans olarak belirlenmiştir. Bölümü okuyacak öğrencilerin, teknoloji ile alakalı ve yenilikleri sürekli takip eden, yazılım üzerine çalışmalar yapabilen, bilgisayar ortamına aktarılan projelerin çizimini yapabilen, herhangi bir arıza anında durum değerlendirmesi yapıp en doğru çözümü üretebilen bireyler olmaları beklenmektedir.

Elektronik Haberleşme (MYO) bölümü öğrencileri 1. sınıfta bilgisayar destekli devre tasarımı, kontrol sistemleri, algoritmalar ve programlama gibi bölüme giriş derslerini görürler.

  1. ve son sınıfta ise öğrenciler kalite kontrol ve standartları, fiber optik haberleşme ve radyo frekans tekniği gibi bölümün içeriğini kapsayan derslerden sorumlu olurlar. Bazı üniversitelerin son döneminde öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır. Bu sayede sektöre adım atmadan önce nasıl bir çalışma ortamının olduğunu görerek daha hazır olmaları sağlanır.

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Elektronik Haberleşme (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite eğitimlerini Elektronik Haberleşme bölümü üzerine yapmak isteyen öğrencileri bekleyen dersler şu şekildedir;

  • Doğru Akım Devre Analizi
  • Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı
  • Sayısal Elektronik
  • Elektronik Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği
  • Algoritmalar ve Programlama
  • Mikroişlemciler
  • Analog Haberleşme
  • Radyo Frekans Tekniği
  • Mobil İletişim Sistemleri
  • Antenler ve Mikrodalga Teknolojisi
  • Bilişim Ağları ve Haberleşme
  • Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Elektronik Haberleşme (MYO) bölümü dersleri, bilgisayar donanımlarından, frekansların nasıl çalıştığı, iletişim sistemlerinden, mikroişlemcilere kadar oldukça detaylı bilgi yüklü derslerden oluşmaktadır. Teknolojinin yanı sıra haberleşmenin gün geçtikçe hayatımızdaki öneminin artmasıyla birlikte değerini sürekli artıran bir bölümdür.

2 yıllık eğitim hayatlarında derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler “Elektronik Haberleşme Teknikeri” unvanını almaya hak kazanırlar.

Elektronik Haberleşme (MYO) Mezunlarının Kamuda İş Olanakları

Elektronik Haberleşme (MYO) mezunları iş imkanları özel sektöre oranla kamu kurumlarında bir hayli düşüktür. Elektronik Haberleşme teknolojilerine yönelik çalışmaların büyük çoğunlukla özel sektör alanında gerçekleşmesi, mezunların iş tercihi noktasında kendilerine farklı bir rota çizmelerine sebebiyet verir.

Atama konusunda pek şansları oldukları söylenmese bile, açılacak kontenjanda kamu kurumlarında Elektronik Haberleşme (MYO) mezunları nerelerde çalışır sorusuna yanıt verecek olursak; savunma sanayinin elektronik haberleşmesine bağlı birimler, Tük Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri haberleşme birimleri, TRT, kamu kurumlarına bağlı olan uydu iletişim merkezleri ve yine kamu kurumlarına bağlı deniz, kara ve hava radar takip sistemlerinin kontrol edildiği merkezde çalışma imkanları bulabilirler. Mezunlar bu meslek gruplarında üretim aşamasından bakım onarım aşamasına kadar her alanda yer alabilirler.

Tüm bunların yanı sıra mezunlar isterlerse DGS ile lisans eğitimlerine bir süre daha devam edip sonrasında yapacakları yüksek lisans ile öğretim görevlisi olabilirler.

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Elektronik Haberleşme (MYO) Mezunlarının Özel Sektörde İş Olanakları

Elektronik Haberleşme (MYO) bölümü mezunlarının özel sektörde iş bulabilme şansları oldukça yüksektir. Elektronik haberleşme teknolojileri; eğitim, şirket, medya sektöründen bireysel haberleşmeye kadar geniş bir alana yayılmış haldedir.

Bu kadar geniş bir alanda faaliyet göstermesiyle birlikte mezunlar; ülkemizde ve dünyada büyümeye devam eden mobil haberleşme ve internet dağıtımı yapan şirketler, uydu haberleşme alanında çalışan şirketler, mobil telefon üretimi yapan şirketler, teknoloji şirketlerinin ar-ge birimleri, teknik servis, hava, kara ve deniz taşımacılığında çalışan şirketlerin radar geliştirme gibi çeşitli birimlerde iş imkanı bulabilirler.

Sektörün daha gelişim aşamasında olmasından dolayı alanında çalışabilecek uzman kişilere olan ihtiyaç fazladır. Bölüm mezunlarının büyük bir çoğunluğu özel sektörde çalışma hayatlarına devam etmektedirler.

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Anahtar Kelimeler:
elektronik haberleşme mühendisliği
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