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İç Mekan Tasarımı mezunları ne iş yapar? İç Mekan Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

24.07.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireyler yaşadıkları mekanın işlevsel, teknolojik ve estetik açıdan donanımlı olmasına daha fazla dikkat etmeye başladı. Bu dikkati tatmin etmek için İç Mekan Tasarımı bölümleri, ön lisans programı olarak çeşitli üniversitelerin eğitim programı içinde yer almaktadır. İç mekan tasarımı bölümünü tercih etmek isteyen adaylar ise ilk olarak iş imkanlarıyla ilgili bilgi arayışına girmektedir. İç mekan tasarımı mezunları nerelerde çalışır, hangi dersleri alır?

İç Mekan Tasarımı mezunları ne iş yapar? İç Mekan Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Yaratıcılığına teknik bilgileri de dahil ederek tasarım alanında fark yaratmayı hedefleyenler için tercih edilen bir bölüm İç Mekan Tasarımı. Dekorasyon çalışmalarında başarılı olacağına güvenen, mimarlık ya da mühendislik alanlarıyla yakından çalışmayı planlayan adaylar için bölümle ilgili merak edilenlere cevaplar hazırladık.

İç Mekan Tasarımı bölümü nedir?

İç mekan tasarımı bölümlerinde, tasarımcının özgün estetik anlayışının yanı sıra, mekan kullanıcısının zevkine hitap edecek projeler hazırlamayı hedefleyen programlar tasarlanır. Bu program ile sayesinde iç mekan tasarımı öğrencileri, mekan kullanıcısının ihtiyaçlarını dikkate alır, sanat ve teknoloji bilgilerini birleştirerek müşterinin isteğine uygun projeler üretir. Mekanların iç kısımlarının düzenlenmesinde gerekli olan teknik ve pratik bilgilerin paylaşıldığı bölümde sanatın, estetiğin ve teknolojinin teknik çizimle birleşerek amaca uygun hizmet ortaya çıkaracak profesyoneller yetiştirilir.

İç Mekan Tasarımı mezunları ne iş yapar?

İç Mekan Tasarımı öğrencileri, üniversitelerinin başarı oranına bağlı olarak mezuniyete hak kazandıktan sonra tekniker unvanı kazanırlar. Tekniker unvanıyla İç Mekan Tasarımı istihdam sahasında kendine yer arayan adaylar, iç mekan tasarımı gerekli her alanda ve yakın çevre düzenlemesi ihtiyacı görülen alanlarda görev alabilirler. Mesleki eğitimleri sırasında bilgisayar destekli tasarım konusunda da öğrenim gören mezunlar, projelerin dijital çizim gerektiren çalışmalarda da yer alabilirler.

Biyomedikal Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Biyomedikal Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?Biyomedikal Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Biyomedikal Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İç Mekan Tasarımı mezunları iş imkanları

İç Mekan Tasarımı bölümünden mezun olan teknikerler, yine kendi alanları ile yakından bağlantılı mimarlık ya da mühendislik firmalarında çalışabilirler. Mimarlık ya da mühendislik firmalarının proje departmanlarında görev alabilecekleri gibi maket tasarımı ile ilgilenen çeşitli şirketlerde de çalışabilirler. Mesleki deneyimlerine bağlı olarak çalıştıkları firma ya da şirketlerde yönetici, yönetici asistanı, gibi unvanlar elde edebilirler.

İç Mekan Tasarımı mezunları nerelerde çalışır?

İç mekan tasarımı mezunları, büyük mimarlık ve mühendislik firmalarında çalışabilecekleri gibi yine büyük küçük tasarım atölyelerinde de iş bulma imkanına sahipler. Mobilya ve benzeri mekan içi dekorasyon konusunda hizmet ve istihdam sağlayan büyük-küçük atölyelerinin tasarım bölümlerinde çalışabilirler.Ayrıca proje elemanı olarak görev alabilecekleri mimari ya da inşaat firmalarında restorasyon hizmetlerinde çalışabilirler. Mezunlar, iç mekan tasarımı alanında hizmet veren büyük küçük tüm atölye veya firmalarda şu unvanlarla kariyerlerine devam edebilirler;

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