Elfsborg’un genç oyuncusu Timothy Ouma'dan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar: "Sabırsızlıkla bekliyoruz"

İsveç ekibi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın saat 22.00’da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Elfsborg’un 20 yaşındaki futbolcusu Timothy Ouma, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

''AVRUPA LİGİ'NE KATILMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLEDİK''

UEFA Avrupa Ligi’nde eleme turu macerası ile lig aşamasında oynadıkları AZ Alkmaar ve Roma maçlarını değerlendirerek sözlerine başlayan Ouma, "Yolculuk ilk kez Avrupa’da oynadığım için zorlu ve heyecanlıydı. Avrupa Ligi’ne katılmayı sabırsızlıkla bekliyorduk. Bu yüzden son maçı kazanmak ben, takım ve taraftarlar için bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Roma’ya karşı da zorlu bir maç oynadık çünkü onlar topa sahip olan, oyunu kontrol etmeyi seven ve Avrupa’da büyük tecrübeye sahip bir takım. Bu yüzden sabırlı olmalı ve şansımızı beklemeliydik. Bir penaltı aldık ve bunu kullandık. Sonrasında bu büyük sahnedeki ilk galibiyetimiz böyle önemli bir rakibe karşı gerçekleşti. Bizim için muhteşemdi" şeklinde konuştu.

GALATASARAY SÖZLERİ

Galatasaray’ın, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en iyi takımlarından biri olduğundan bahseden Kenyalı futbolcu, "Avrupa’da bizden çok daha tecrübeliler. Bu yüzden onlara saygı duyuyoruz ama onlarla mücadele etmeyi de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tribünlere gelecek olursak, 52 bin seyirciyle tam anlamıyla çılgınlık olacağını biliyorum. Oyuna odaklanmaya ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bunu yapabildiğimiz sürece fırsatlar da gelecektir. Bu büyük sahnede yer almak hiçbir kulüp için kolay değil ama aynı zamanda neler yapabileceğimizi göstermek için de önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı. Süper Lig’i yakından takip ettiğini de dile getiren Timothy Ouma, "Konyaspor’da bir arkadaşım var, Emmanuel Boateng. Elfsborg’da beraber oynarken bana çok destek oldu, ben de onu uzaktan destekliyorum" cümlelerine yer verdi.