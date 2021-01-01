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Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.01.2021 13:00 | Son Güncelleme

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin durumunun düne göre iyi olduğunu söyledi.

Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ulus'taki Liv Hospital'da tedavi gören Norveçli sağ bekin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Kaya, "Dün gece 12.00 civarında hastanemize geldi. Bir gözde daha fazla olmak üzere her iki gözde yaralanma söz konusu. Gerekli tetkikleri yaptık. Ben, plastik cerrah arkadaşım ve göz ekibiyle girerek müdahalemizi yaptık. Şu an odasında ve durumu düne göre oldukça iyi. Şu anda medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekecektir. Şu an tam karar vermedik. Yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız ama böyle bir planlama söz konusu" diye konuştu.

Vedat Kaya, 29 yaşındaki oyuncunun durumunun henüz netlik kazanmadığını aktararak, "Oluşan termal, kimyasal bir travma var. Mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan finalde nereye varacağı. Onunla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Bütün tetkikleri yapıldı. Düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ SÜRECİNİ ÖNCEDEN KESTİRMEK ZOR"

Vedat Kaya, Omar Elabdellaoui'ye uygulanacak tedavi sürecinin önceden kestirmenin zor olduğunu söyledi.

Futbola dönüş süreciyle ilgili bir şey söylemenin zor olacağını aktaran Vedat Kaya, "Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemler ve medikal tedaviyle daha iyi duruma geleceğini umuyoruz. Tedavi sürecini önceden kestirmek zor. Burası, göz bakımından Türkiye'deki en iyi ekipmana sahip hastane. Bu tür vakalara daha önce de müdahale ettik. Her türlü imkana sahibiz. Bu tür yaralanmalarda müdahaleler gerekebilir. En iyi şartlarda yapma imkanına sahibiz" şeklinde görüş belirtti.

Elabdellaoui'nin görme yetisiyle ilgili Kaya, "Görme yetisi var ancak ilerleyen dönemde nasıl olacağıyla ilgili bir şey söylemek çok bağlayıcı olur. Görme yetisiyle ilgili yüzdelik oran söylemek istemem. Basit bir leke yüzünden görme çok değişebilir. Ertesi gün o leke temizlenirse görme artabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Kaya, kalıcı hasar olup olmadığının sorulması üzerine, "Temizlik işlemi yaptık, yüzeydeki materyalleri temizledik. Tıbben gereken işlemlerin hepsi yapıldı. Bu bile bir gün içinde çok büyük fark yarattı. Şimdi restorasyonla ilgili işlemleri adım adım planlıyoruz" şeklinde konuştu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Acının rengi olmaz geçmiş olsun omar
Fenerbahçeli olarak Allah şifa versin diyorum geçmiş olsun.
Allah şifa versin,rabbim bizi kaza bela ve musibet lerden korusun,yeni yıl herkese önce sağlık getirsin gerisi boş..
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