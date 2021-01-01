Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ulus'taki Liv Hospital'da tedavi gören Norveçli sağ bekin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Kaya, "Dün gece 12.00 civarında hastanemize geldi. Bir gözde daha fazla olmak üzere her iki gözde yaralanma söz konusu. Gerekli tetkikleri yaptık. Ben, plastik cerrah arkadaşım ve göz ekibiyle girerek müdahalemizi yaptık. Şu an odasında ve durumu düne göre oldukça iyi. Şu anda medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekecektir. Şu an tam karar vermedik. Yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız ama böyle bir planlama söz konusu" diye konuştu.

Vedat Kaya, 29 yaşındaki oyuncunun durumunun henüz netlik kazanmadığını aktararak, "Oluşan termal, kimyasal bir travma var. Mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan finalde nereye varacağı. Onunla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Bütün tetkikleri yapıldı. Düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ SÜRECİNİ ÖNCEDEN KESTİRMEK ZOR"

Vedat Kaya, Omar Elabdellaoui'ye uygulanacak tedavi sürecinin önceden kestirmenin zor olduğunu söyledi.