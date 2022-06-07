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  4. Elite'in Ander'i Aron Piper önce Dua Lipa ile yakınlaştı ardından FKA Twigs ile öpüştü

Elite'in Ander'i Aron Piper önce Dua Lipa ile yakınlaştı ardından FKA Twigs ile öpüştü

07.06.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te yayınlanan Elite dizisinde Ander karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Aron Piper gündeme bomba gibi düştü. Yakışıklı oyuncu önce Dua Lipa ile tüm geceyi geçirdi, yakın temas danslar etti. Ardından ise ertesi gün yine ünlü şarkıcı FKA Twigs ile öpüşme anlarını yayınladı. Bu ilişki üçgeni sosyal medyayı salladı.

Netflix'in gençlik dizisi olan Elite'de Ander karakteriyle yıldızı parlayan Aron Piper son günlerin sosyal medyada en çok konuşulan isimleri arasında. Sebebi ise Aron Piper'in önce Dua Lipa ile ardından da FKA Twigs ile yakın temasta bulunması. Üç ünlünün yer aldığı bu ilişki üçgenine gelin birlikte bakalım...

Aron Piper hafta sonu bir gece eğlencesinde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile dans ederken görüntülendi. İkilinin tüm gece birbirlerinden hiç ayrılmamaları ve yakın temas dansları dikkat çekti.

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Bu pozlar gündeme bomba gibi düştükten hemen sonra ise, FKA Twigs Aron'u öptüğü bir video yayınladı. FKA Twigs, yeni şarkısı Killer'ı tanıtmak için bir TikTok videosunda, çift birbirine dolanmış ve birbirlerini öperken görüldü.

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Bu anları gören sosyal medya takipçileri "Bu üçlü arasında neler oluyor?" yorumlarında bulundu.

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Dua Lipa geçen yılın sonlarında uzun süreli erkek arkadaşı Anwar Hadid'den ayrılarak bekarlığın tadını çıkarıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
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