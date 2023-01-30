Elite'in seksi yıldızı Mirela Balic fileli bluzuyla poz verdi! Göğüs ucunu gizlemedi

İspanyol oyuncu Mirela Balic, gece kulübü tuvaletinden paylaştığı cesur pozlarıyla ilgi odağı oldu. Fileli bir bluz tercih eden Mirela Balic, içine hiçbir şey giymedi.

Mirela Balic, aksesuar olarak ise sadece gözlerini açıkta bırakan siyah bir maske tercih etti.

Balic'in paylaşımına ''Merhaba kedicik'' ve ''Sanırım aşık oldum'' gibi yorumlar yapıldı.

Mirela Balic, oyunculuğa 2018 yılında Elite dizisi ile başladı.

Sonrasında Şimdiki Aklım Olsaydı, Zorras ve Kod Adı İmparator gibi yapımlarda rol aldı.

Sosyal medyada epey aktif olan kızıl güzelin henüz 30 bine yakın takipçisi bulunuyor.



