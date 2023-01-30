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Elite'in seksi yıldızı Mirela Balic fileli bluzuyla poz verdi! Göğüs ucunu gizlemedi

30.01.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elite dizisiyle başlayan ekran macerasını başarıyla sürdüren İspanyol yıldız Mirela Balic, ateşli stiliyle göz dolduruyor. Bir gece kulübünde çılgınlar gibi eğlenen güzel oyuncu, tamamen transparan bluzuyla poz verdi.

Elite'in seksi yıldızı Mirela Balic fileli bluzuyla poz verdi! Göğüs ucunu gizlemedi

İspanyol oyuncu Mirela Balic, gece kulübü tuvaletinden paylaştığı cesur pozlarıyla ilgi odağı oldu. Fileli bir bluz tercih eden Mirela Balic, içine hiçbir şey giymedi.

Elite'in seksi yıldızı Mirela Balic fileli bluzuyla poz verdi! Göğüs ucunu gizlemedi

Mirela Balic, aksesuar olarak ise sadece gözlerini açıkta bırakan siyah bir maske tercih etti.

Elite'in seksi yıldızı Mirela Balic fileli bluzuyla poz verdi! Göğüs ucunu gizlemedi

Balic'in paylaşımına ''Merhaba kedicik'' ve ''Sanırım aşık oldum'' gibi yorumlar yapıldı.

Elite'in seksi yıldızı Mirela Balic fileli bluzuyla poz verdi! Göğüs ucunu gizlemedi

Mirela Balic, oyunculuğa 2018 yılında Elite dizisi ile başladı.

Elite'in seksi yıldızı Mirela Balic fileli bluzuyla poz verdi! Göğüs ucunu gizlemedi

Sonrasında Şimdiki Aklım Olsaydı, Zorras ve Kod Adı İmparator gibi yapımlarda rol aldı.

Elite'in seksi yıldızı Mirela Balic fileli bluzuyla poz verdi! Göğüs ucunu gizlemedi

Sosyal medyada epey aktif olan kızıl güzelin henüz 30 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Elite'in seksi yıldızı Mirela Balic fileli bluzuyla poz verdi! Göğüs ucunu gizlemedi

Elite'in seksi yıldızı Mirela Balic fileli bluzuyla poz verdi! Göğüs ucunu gizlemedi


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